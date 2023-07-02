賴清德喊出私校學費補助，柯侯都說是「撒錢」的騙票伎倆，但台中市長盧秀燕竟贊同！就有人說「政客」不分藍綠！

教育是百年樹人大業，讓努力的孩子免費讀書當然是德政，但事實是如此嗎？我每年在各校有多場演講，發現從高中到大學，常有學生在課堂上睡覺，尤其是私校，有些老師不僅不敢管、甚至怕學生報復，這些現象不是偶發而是普遍。許多學生一路從高中睡到大學畢業，補助這些人不是「撒錢」是什麼？

現在老師沒有壓制「壞學生」的能力，即便給他不及格，臉皮厚的學生背後還有無知的家長，根本無所謂！學生反而有評鑑老師、操縱老師能不能再獲續聘的法寶。教改後的各種荒腔走板，讓教育豈是一個「亂」字能形容！

民主思維寄望的是「公平」，但「假公平」只是埋下「不公正」的種子！執行社會公義一定要注意分配資源是否符合正義原則！否則不過就是政治詐術！

過去能當上老師是光耀門楣！曾幾何時，罵老師、打老師、吿老師等劣行已讓許多老師失去了初心與熱忱。許多私校面臨結束，台灣最該被照顧的是普遍低薪資的老師，而不是背著書包去睡覺的學生！

私校老師除了要認真備課外，還要更認真於「拉客」（招生）；老師教得好不好已不重要，會不會拉客攸關老師的生死，這是教育多大的諷刺？

賴清德，如果真正關心教育，應該看到這些光怪陸離的現象。補助私校學費，國家只要有錢，我們當然不反對，但分配要公平。

如果訂一些標準給受補助的學生，學費全額貸款、國家先幫你墊付，但老師及學校可以考核，例如睡覺扣幾分、曠課扣幾分、不尊重老師扣幾分‧‧‧，成績操行都過關，自然不用負擔學費！但積分被扣光了，則須在未來以償還貸款的模式，繳交因不適用政府德政而要繳清的「貸款」。不適合讀書又繳不起學費的，趕快休學投入就業市場！國家、社會乃至個人，無一損失！而不適合讀書還硬要去讀書的學生「繳款」，就專款專用、補助獎勵認真授課的老師！