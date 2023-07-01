世界新聞媒體年會／別忘記媒體的社會責任

本屆世界新聞媒體年會討論重點包括假新聞、選舉及政治等議題，相信台灣的在野黨可說是刻骨銘心，因為蔡政府三不五時要打假新聞，偏偏所謂綠媒為了掌握「空戰」優勢，傳播相關政客編造的「假新聞」，當鋪天蓋地達到效果之後，即便對手澄清再澄清，或者司法提告也枉然。

這種事後證實是造假的新聞，往往是從中央到地方一體成形的通廚新聞造假，在台灣已很難根治，相信這些與會的媒體人可以走訪台北街頭或隨時打開報紙、電視與網路，即可以一睹究竟。

假新聞多出自特定機構社團與自媒體，前者透過一般的報社與廣播電視台傳播，後者與這些年蓬勃發展的LINE、臉書等網路社群相關。原則上屬於公共媒體的論述與報導都應受公部門的監督，如NCC就是最重要節制機關，可惜近年NCC失去公正立場，相信最近審議鏡電視頻道一事所引發的爭議，與會的幾位國際新聞媒體人應會把相關資訊帶回去好好研究研究。

至於LINE、臉書等，也涉及許多人際衝突與引起法律糾紛，原因不外乎使用者不尊重他人；另則比較憂心的是「謠言滿天飛」，也可能導致部分疑似加害人瞬間淪為被集體霸凌、千夫所指的未審先判的犯人，這一波#MeToo即有類似之例。因而，媒體應秉持毋枉毋縱之心，屬於捕風捉影與道聽塗說就直接丟到垃圾桶，別忘媒體的社會責任！