兩津勘吉也可以當電視主播？

最近有電視台推出ＡＩ氣象主播，引來ＮＣＣ關注，要求電視台說明；ＮＣＣ關注點在影像、聲音及文稿等之產製與內控編審流程，新聞畫面是否有清楚揭示為ＡＩ虛擬主播，以及是否產生替代效果，而影響到員工勞動權益。

新聞當然可以由ＡＩ產生器來撰稿，但沒有一家專業媒體敢這麼做，ＡＩ產生器的產出是蒐集、整理、歸納資料庫大數據素材，但素材也是人工餵養，若有人刻意散布大量假消息，ＡＩ新聞就是ＧＩＧＯ（垃圾進、垃圾出），複製另一則假新聞。

ＡＩ產生器無法做第一手查證，對兩造的意見也只有間接的資料庫素材引用，不能有真正的平衡報導，所以ＡＩ新聞並不具備由「守望環境」進而「形成決策」的古典價值，因此無法處理爭議或高度政治性、複雜性的事件；現在的ＡＩ虛擬主播，還是以傳統新聞作業、人工撰稿，經輸入後ＡＩ主播再以語音、動作演出，所以可以說其只是另一種形式的「讀稿姬」，並非ＡＩ新聞。「讀稿姬」內容是人工餵養，當然和正確與否無涉，若有錯，也是人工作業不慎，似乎沒有影響內控編審流程，但還是有些問題可討論。

新聞播報涉及主播與觀眾之間的信賴關係，在老三台時代，很多人相信電視新聞，說這是某主播講的不會錯，現在新聞台是多了，主播也多了，但主播還是收視率的賣點，所以會有電視台高薪挖角，顯示主播與觀眾間的信賴關係還是存在；現在以ＡＩ合成聲音影像，取代真人，成了「假主播播真新聞」，這是否會影響閱聽人對新聞的信賴？主其事者須慎思。

其次，新聞產製是一連串「守門」的過程，記者採訪剪輯、編審看稿、主管核稿，期間經過層層守門過程，以避免出錯，而主播則擔任最後「守門人」角色，如果由ＡＩ讀稿姬取代真人，是不是代表最後一關守門的棄守？

科技進步，電視新聞製播當然要與時俱進，早期外出採訪，人工跑帶回公司做新聞，後來變成ＳＮＧ，現在則是直接上傳網路；早期棚內都是實景，現在是虛擬棚，主播背板千變萬化，隨時帶入新聞畫面；早期畫面切換要勞駕導播，現在透過預存在電腦，再由主播、主持人或名嘴直接觸控大螢幕切換畫面；這些科技運用當然有其必要，但須謹守的是，無論科技如何演化，都不能影響新聞的「真」。

新聞的理想是盡可能真實的再現，而不是盲目於科技的炫，約十餘年前，台灣流行一陣子的「電視新聞動畫化」，有些新聞場景無法真實重建（如凶殺案、災難事件），媒體把畫面做了模擬，以動畫呈現，這是「真實重現」抑或「製造新聞」？與新聞的「正確」與「真實」要求有無違背？

有研究生透過深度訪談，訪問電視台新聞主管、記者與學者，寫成「電視新聞動畫化之倫理研究：真實再現？」論文，結論是動畫的重建與再現過程，只是迎合感官主義；虛擬的再現，未必呈現資訊原貌，此外多層次守門的干擾，影響了新聞真實性。

該論文結論用來討論ＡＩ虛擬主播，是否也部分契合，執意追求新科技，讓新聞庸俗化娛樂化，是不是只是滿足感官主義而缺乏深層意義；如果虛擬主播被接受，改天電視台用烏龍派出所的兩津勘吉，或柯南、蠟筆小新來播新聞，是不是更有娛樂性、更可搶到收視率？