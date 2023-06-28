美能重建經濟領導地位？

美國白宮國家安全顧問蘇利文四月廿七日演講，以「重建美國經濟領導地位為題」，全面檢討美國過去的經濟政策，大力批評二戰以來實施的「華盛頓共識」，而提出「新華盛頓共識」，以重建美國經濟及世界政經新秩序。

「新華盛頓共識」主要內容有四：一、過去強調的自由市場，政府不介入產業政策是不正確的，所以政府應該對一些特定產業或產品給予補助或獎勵。二、盡一切方法「去風險化」，要求美國企業不得對中國進行高科技投資，且要求在中國大陸的企業撤回美國。三、要求美國盟邦在高端晶片科技、設備、零組件等產品，禁止對中國輸出。四、用「小院高牆」嚴格保護美國關鍵技術。

綜觀「新華盛頓共識」，就是美國政府積極干預產業發展，透過市場管制，保護國內科技產業。但這真能「重建美國經濟領導地位」嗎？

政府積極干預產業發展，進行市場管制，是亞洲國家（包括中國）二戰以來採用的舊方法。當年亞洲各國一切落後，在缺資金、資源、技術之下，更有嚴重失業問題。為解決失業問題，提高人民所得，才採取干預政策來推動產業發展，現已很少再用了。

美國當前情況與當年亞洲國家完全不同，其面臨的重要問題，是一、財政鉅額赤字、債台高築，如要再撥鉅款補貼產業，不僅是火上加油，擴大赤字，更排擠其他必要支出，如基本設施投資等。二、人力供應緊張，工資上漲。而且要發展的高科技產業所需高科技人力，不僅依賴教育培養，更靠在工作崗位上經二、三十年的歷練才能養成。台積電所以能成功，多年來培養這些高素質人力，而且是廿四小時待命，隨傳隨到，美國根本沒有這種文化。

而今美國採用上世紀開發中國家採用的舊方法，會造成下列問題：

一、管制投資與進出口，完全違背二○○四年諾貝爾經濟學獎得主Edward Prescott的「開放促進成長，限制阻礙成長」的警語。近數十年來，高科技產業的快速發展，是市場推動的技術進步。在全球化之下，分工精細，各取所需，大眾獲益，市場不斷擴大；技術在市場的要求下也不斷進步，又擴大下游應用的範圍，再促進市場的成長，因而構成良性循環。但今美國強力的管制，阻礙了高科技產業創新的進步。

中國是高科技產品的最大需要者，美國是最大的供應者，美國這一管制，除嚴重打擊中國的高科技產業，美國高科技產業受傷也不輕。

二、在全球化之下，晶片製造成本持續降低，是其能快速發展、成為人類生活必需品的關鍵。而今美國逼迫台積電、三星赴美設廠，不僅建廠成本高，製造成本也大增，勢必無法延續晶片價格下降，不利未來晶片產業成長。

三、美國不僅禁止其高端晶片及其製造設備出口中國，同時要求日本、南韓及荷蘭，也禁止相關產品出口中國。誠如微軟創辦人比爾蓋茲所言，此作法反激勵中國加速研發，一旦研製成功，以其低廉的成本行銷全球，首先是美國高端晶片及相關產業遭殃，連帶的日、韓、荷、甚至台積電高端晶片也將陪葬。

美國經濟當前面臨的問題，與上世紀亞洲開發中國家完全不同，要以其因應對策來解決美國當今問題，不僅未蒙其利，卻先受其害，要「重建美國經濟領導地位」，更難矣！