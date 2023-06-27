「台灣成功號」的成功與悲哀

日前報載台南市政府製作的復原古船「台灣成功號」不堪日曬雨淋，船體構件毀損，行將解體，功成身退。讀到「功成身退」覺得非常刺眼，事實似非如此。

這艘仿古船耗資八千萬元，其源起是一群古船研究者提出，依據日本松浦史料博物館收藏一七○六年繪製的〈台灣船圖〉，繪成精準的設計圖，並製作成一米長的模型船。預定採用傳統木料、帆布、鐵釘等材料，依據原本形制與結構，依循傳統工法建造。預計建造完成後在台南運河下水，試航一小段便出水展示，呈現古船建造的完整程序以及明鄭台灣的澎湃海國氣象。

非常可惜，後續的招標、設計、施工，乃至監造，嚴重走樣。

首先，木材的選用違反原定計畫。中國古帆船所用木料，經千年以上的摸索和認識，追求適用及不易腐蝕等性能，主要用松、杉、樟木，其他次要部分才選用他種木材。然則，受委託單位提出的木料是南洋櫸木、相思木、栁安木，它們的特性跟傳統木材迥然不同。

走進一艘傳統中式帆船，必可聞到特有的木料香氣，看到特有的木材質感。如今改用櫸木等木料，氣味不對，色澤與質感也都是陌生的。不僅如此，木料的種種屬性都不一樣。

以比重來觀察，欅木是○點八五至一點一二，迥異於樟、松、杉（○點六四、○點四五、○點三五）。欅木比重這麼高，很容易下沉，影響船體浮水和航行。至於耐腐性等特性，處處不同。選料不當，出發點就有問題。

其次，工法不同。使用傳統的工具，依照傳統的工序，緩慢卻紮實，特別是傳統的接合方式，以卯榫、捻料和鐵釘組合木料。然則，這艘仿古船，只於幾個惹眼處做了簡單的榫接，其他大部分船體都未應用。捻料是麻絮、桐油、石灰做成的，用以捻縫或貼合木材，這艘仿古船改用現代黏著劑。傳統工法有各式各樣的鐵釘，如參釘、吊釘、棗核釘、寬背鉤釘、扒頭釘，仿古船一律改用西洋螺絲釘，或用現代的柳釘機快速釘合。

採用現代機械與工法，其特色是簡單、快速、粗糙，但成品卻是脆弱而不久用。

第三，譁眾取竉。造船工程啟動不久，媒體報導謂此艘仿古船造好後將有遠大航行計劃，將前往日本平戶鄭成功誕生的地方，前往金門、廈兩島鄭成功抗清的根據地，再前往南安鄭成功的家鄉。報導一出，各方多表羡慕，沒想到台南市政府如此精練，又快又準，可以發揮這麼高明的文化和政治效用。

然則，遠航計畫是原本所沒有的。為了能夠遠航，抗拒大洋風浪，維持耐航力，勢必削足適履，去除許多舊的工法，而改以現代化、西洋化，只保留外表像古帆船。

結果，二○一○年造船完成、隔年試航於高雄港，一試便敗了下來，主桅斷裂。拖回工地再三檢視，工程人員說無法修復、無法再度下水。沒有人細說原因，其實一根桅桿便有許多問題，木料不對，船底板的木料也不對，桅桿與船身節節相應的緊密結構不曾確實施工…

而後又有幾年，把這艘船接骨塗抹，擺在一個叫做一六六一的展示場。不過五年，不堪日曬雨淋，以解體收場。

「台灣船」天上有靈，會長聲三嘆。一嘆爹不疼娘不愛，不給好的木料，也不給像樣的船匠。二嘆不像美國紐約的「半月號」，同為紀念四百年，人家風光而我一無是處。三嘆，把我當小丑，做了不三不四的展示，不過五年便腐朽敗壞。