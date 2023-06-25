面對中國 對抗或和平？

俄烏戰爭激烈、圖窮匕現，不僅幕後大國相爭的真相逐漸顯露，最新消息是俄國防部與傭兵組織瓦格納的齟齬浮上檯面，俄羅斯總統普亭甚至發表電視講話，指控瓦格納首腦普里格津叛國。

近日，過去在普林斯頓大學讀書時認識的兩位俄國同學來訪，我請他們餐敘，意猶未盡又相約再聚。我們紀念一九八九年在普大過世的老師布萊克（C.E. Black）教授以及我美麗的妻子劉翔飛，她於一九九○年在香港猝逝。我們略帶黯然神傷的重敘舊誼，也各抒己見議論時事。

我想起當年布萊克教授提到，他二十九歲時受聯合國委託，調解南斯拉夫危機；現在俄烏局勢慘烈，聯合國卻沒發揮什麼功能。二次大戰後，聯合國成立，而幾乎所有戰爭，美國皆無役不與。今日美國支持烏克蘭總統澤倫斯基，然而他卻幾乎成為亡國之君。

俄烏開戰以來，千萬人民流離失所。烏克蘭中上階級者還有能力託庇於鄰近各國，波蘭收容了一百多萬人，而留在祖國的人民每日面臨生存的困難。澤倫斯基治國無方，兩國開戰以來，烏克蘭黑海港口不是被拒絕就是被封鎖，使航運完全停頓。本來俄烏的小麥產量占全球的三分之一，包括埃及、黎巴嫩、敘利亞等國家都仰賴俄烏的小麥，尤其是土地貧瘠的南歐各國。現在出口受限，不僅雙方人民都身受其害，全球也有糧食短缺和饑荒的問題，造成無數人民的生活甚至生命受到威脅。許多國家則需要俄國的天然氣才能免於挨餓受凍。

教宗呼籲不要將小麥和石油做為戰爭的工具，是悲憐在大國博奕下受苦的平民百姓。追根究柢，無非是西方聯盟迎納烏克蘭，並藉此排斥俄國。普亭堅持不動核武，希望澤倫斯基懸崖勒馬，不要弄到國破家亡的地步。俄烏面積與國力大小懸殊，是非常明顯的事實。

台灣與中國大陸無論在國土面積、人口、軍力方面也都無法相比。台海情勢接近兵凶戰危，然而執政者竟然要採取對抗策略，妄稱備戰求和，以此保台，實為愚不可及。這樣的國家領導者，跟不顧人民安危的澤倫斯基有何差異？蒼生無辜，何其不幸也。台灣即將舉行大選，實際上就是面對中國崛起，兩岸和平的選擇問題。

希望兩岸盡快恢復民間正常交流，尤其是大學的交換學生制度。雙方在生活文化和思想觀念上互相了解和同理，才是促進台海和平穩定的真正良策。否則，人民免於戰爭恐懼的生活，只怕一去不復返。布萊克教授墓木已拱，我的妻子也長眠於金寶山，他們若然有知，見今日四處戰火的世局，恐怕也無言以對。我與老同學如今都已年過七十，伏特加是不能再喝了。想到先師臺靜農先生曾送我一幅對聯，下聯是「賢豪多共酒為徒」，愈發不勝感慨。