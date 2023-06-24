不懂掛階事小 逢迎拍馬要不得

自古以來冠服制度即是階級與地位的象徵，如有更替往往意味著改朝換代，「烏紗帽掉了」則常被形容官位不保。三軍六校聯合畢業典禮是國軍年度重要慶典，剛掛階的新科少尉揮拳擊落上將大盤帽，馬上成了新聞花絮，從軍校生驚恐的表情看顯然並非故意，劉校長從容鎮定展現高度自抑的情緒管理。

倒是幹了快八年「三軍統帥」的蔡總統竟把少尉官階掛錯就令人匪夷所思，事後國防大學卻表示，「畢業生代表階級標識，採用磁吸底板，因辨識不易，將調整配掛方式，以杜類情。」就顯得畫蛇添足，明年軍校畢典總統已換人了，誰相信還會有「類情」？

「掉軍帽」動見觀瞻，也可一笑置之。七十七年雙十國慶閱兵大典時，指揮官陳廷寵中將在揮舞軍刀的時候直接把頭上軍帽給耍了下來，當下心情必然沮喪驚恐。但大閱官李總統卻安慰說：「沒有關係，因為他是中將，帽子掉了，換一個上將的帽子下去。」後來果然升上陸軍總司令，可見長官容忍部屬的無心之過很重要，下屬逢迎拍馬的行為卻要不得。

如放大視野高度來看，問題的本質其實是軍校為何入學門檻一年一年降，招生卻日益困難，畢業人數更逐年降低？當年洪仲丘案引發白衫軍運動，軍人成了過街老鼠，「有事軍人幹，出事幹軍人」成了台灣怪象，軍官當奶媽伺候少爺兵成為軍旅奇譚，下了部隊要疲於應付戰備警況，當了大官還要進大院站著備詢。國家兩岸政策關係不明肇致「不知為誰而戰為何而戰？」能戴到上將軍帽，肯定是積業修德、一路過關斬將外加祖墳冒青煙了。