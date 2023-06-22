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補助私校學費大撒幣 逾越黨政分際

聯合報／ 王順民／中國文化大學社會福利研究所教授（新北市）

隨著總統大選逼近，執政黨總統參選人提出以年輕世代為對象的高教政見，祭出每位私立大學學生至少會有二萬五千元的學費補助，藉此縮減公、私立大學的學費差距，但政見訴求的背後卻充斥諸多結構性謎團。

首先，若該項訴求係為總統參選人提出的政見主張，那麼教育部高層官員陪同出席，是否有逾越政黨分際之虞？文官體系該如何捍衛中立超然立場？對於私校生的學費補助，背後的立論基礎與效益評估機制，又是否有從學費、雜費到開學期間相關生活需求難以滿足的一連串思考？更遑論有無更積極的社會投資，以彌補私立大學校院體質的整體性布局？

此外，昨天行政院長陳建仁還加碼宣布三項配套措施，包含公私立大專弱勢補助方案再擴大、高中職學費全面免費、學貸延長。但倘若是一項既定的教育措施，何以副總統越俎代庖於行政團隊？此一憲政危機，又何嘗不是當代台灣諸多政治亂象的癥結所在？

這項政見或政策構思，是基於有三分之二的高中職畢業生乃是就讀於私立大學、私校生的家計狀況相對不佳、公私立大學校院有高達五萬元以上的學費落差，以及私校生有待償還的學貸等，據此下了補助二萬五千元學費的「結論」；再加上候選人自稱「出自於礦工家庭」的「感同身受」，更使該項政策充滿道德正當性和施政迫切性的多重光環。

其實，從「把事情做對」回歸到「做對的事」，有待廓清的政見訴求則包括：從國民教育到義務教育的高等教育的定位、從學費補助之排除條款到公民權益的公正訴求、從選前撒幣到未來執政藍圖的整體性布建、從單純的政見匡列到補助政策的強迫買單、從補助學生到搶救私校的本末倒置和抓小放大、從擴大弱勢學生的補助涵蓋率到正視羸弱私校的體質調整、從過程不平等的學費補助到畢業後更形不平等的資源落差、從學費差距補助到學生競爭力提升，以迄於從率性的選舉加碼到嚴謹的政策效益評估等，這些都是有待解套的結構性問題。

總之，這項以年輕世代為對象的選前政策福利，何以會成為橫行無阻的「選舉撒幣」？這才是當代台灣代議政治、責任政治、制衡政治及公民政治的問題癥結所在。

學貸 高教

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