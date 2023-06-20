願指出國王沒穿衣的人在哪

說實在，台灣是一個很矯情的社會。服務偏鄉的台鐵票價廿八年沒漲價，每次提出漲價都被主管機關打回票。但是因地方要求設站，或是自強號「開成普通車」而增加的成本，誰負擔？主管機關總是要求台鐵吞下來。

於是，高雄市鐵路地下化後又蓋了輕軌，地下化鐵道也多設了七個小站；至於到底增加多少搭乘人數，或減少多少原本路面的交通，沒人在乎。

少子化是全台趨勢，地方政府從縣市到鄉鎮區都加碼生育津貼，卻忘記一個縣增加其實是另一個縣的減少，應主導政策的中央政府卻只會噤聲。

每天都要用電，核能有風險、石化能源會排碳和空汙、再生能源不穩定，這些取捨我們卻從不認真討論。

總統一方面說希望增加兩岸交流， 但是前總統希望邀請對岸的大學生過來，在野黨去對岸參加海峽論壇，她的副總統馬上酸「被賣了還幫人家數鈔票」，似乎和對岸開個會或是來個學生團體交流，台灣人民就會笨笨地被統戰了。

三個選總統的人，整天把捍衛台灣掛嘴邊；永遠在算計如何聯合次要敵人、打擊主要敵人，全台灣就像看著沒穿衣服的國王招搖撞騙，國家認同、兩岸關係、能源政策、少子化卻沒人在乎。那個願指出國王沒穿衣服的人，在哪裡？