修性平三法第一步 必也正名

台灣#MeToo爆發後，朝野政黨最大的共識似乎是立即修改性平三法，愈快愈好。求快固然表示決心，更重要的是同時必須求好，方不致治絲益棼，解決了一個問題，又創造出更多問題。

首先我們必須為基本名詞做出明確定義和分類，避免使用「多元性別」這種模糊文字和概念，例如「性別平等教育法」第十八條要求學校教材內容「應平衡反映不同性別之歷史貢獻及生活經驗，並呈現多元之性別觀點」，性別的定義就變得格外重要，也是父母們放心不下的議題。多元性別指涉的內容究竟是什麼？如果沒有事先具有充分討論、達成相當共識的法律定義，很可能因為性平三法賦予執行者太大權力，修法後從關係人各自解讀，演變成權力競逐的殺戮戰場。

從數學集合論的觀點看，性別是一大集合，其子集合包括生理性別和社會（心理／文化）性別，或者男、女、跨性別、雙性人…；性傾向（性喜好）是另一大集合，其子集合則包括異性戀、同性戀、雙性戀…；而性別氣質、性別認同、性別表現或許可歸為社會性別的子集合。那麼在設計教材時，如何處理性別歷史和經驗便可能與性的歷史與經驗有所區隔，內容可視學生的身心成熟度調整，並納入家長的意見。

目前台灣通用的多元性別是ＬＧＢＴＱＩ+的中文翻譯，直譯的話是「女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人及其他」，各自屬於獨立的類別／集合，而且不包括人數最多的男、女及異性戀，所以較精確的翻譯應是「性別少數和性少數」。相形之下，「多元性別」語意較為不明，這也是為什麼第三屆（二○一八）國際消歧公約（ＣＥＤＡＷ）審查委員會認為台灣在sex和gender這兩個名詞的概念和使用上有誤，要求改正。

「性別」、「多元性別」、「性別平等」究竟代表什麼意思從未經法律或官方正式定義，檢視各項法律、公文中使用的「性別統計」、「任一性別」、「所有性別」、「性別目標」，其指涉的性別內涵並不全然相同，令人費解，與聯合國、歐盟或瑞典等國在訂立法規時必先定義重要名詞的作法截然不同。「台北市政府營造友善同志暨多元性別環境實施計畫」：「本計畫所提之同志（ＬＧＢＴＩ）暨多元性別係指女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人，同志家庭及其第二代之權益保障…」。這個行政命令由同志主導，卻將同志從多元性別內移出，同時也剔除了Ｑ（酷兒），與一般認知的多元性別即ＬＧＢＴＱＩ有所差異，也顯示了我們在發展新的概念和律法時，也需要新的名詞和精準的定義，方能有助溝通，釐清觀念，建立共識。