MeToo燒向各界 切勿人云亦云

早晨，連續、規律的不知名聲音擾人清夢。循聲，方知窗邊有鳥棲息。這時，筆者瞥見一則訊息，是學生傳來的關於某教授遭控性騷女學生的新聞。這樣不公不義的事，觸動她憤怒的神經。

近日，#MeToo風暴已從政治圈、媒體圈、演藝圈席捲到文學界，被指控人數之多令人咋舌，其中不乏聲譽卓著的作家。根據行政院性別平等處發布的「二○二一年性別圖像」，台灣的性別平等表現為全球第六名，居亞洲之冠；「二○二三年性別圖像」，更蟬聯亞洲第一名。尤其現今小學已開始接受性平教育，加上政府大力宣導，讓人以為台灣是個尊重他人性自主權的國家。然而，這一件件不堪的事，除了令人遺憾、不捨，更直指原來台灣社會並非如想像中平靜。

#MeToo運動就像清晨的鳥鳴聲，迫使我們必須去正視問題。事實上，學界的權勢性交絕對存在，狼師也時有耳聞。性別平等教育委員會的設置，真的能起到作用？它或許對某些人有懲處作用，情節嚴重者甚至遭到解聘；然而，對位高權重的人來說，即使確有其事，也往往能大事化小、小事化無。

再者，由於是匿名舉發，被指控者往往不知犯下何罪；被挾怨報復，亦是常有。高雄某大學曾有一位男教授被二名女學生誣告性騷擾，起因於學生想藉此威脅老師提高成績分數，故該教授決定對這二名學生提出恐嚇、妨害名譽告訴。

無風不起浪，但浪是可以造的。對罪證確鑿的人要加以撻伐；但對陷入疑雲的人，必須秉持無罪推定原則。人言可畏，一個眼神、一句話就能殺人於無形。影集《最佳利益》第二季就談到這個問題：看似品學兼優的女學生，聲淚俱下控訴男老師對她施暴；男老師的母親一直深信兒子是清白的，但在輿論壓力下，最終選擇上吊自殺。終獲清白的男老師得知母親自殺後，憤而持刀刺死女學生。這是起女學生因愛慕男老師卻被拒絕的報復事件。

因此，面對接二連三的爆料，我們必須謹慎判斷，切勿人云亦云。倘若未審先判，跟那些施暴者又有何不同？