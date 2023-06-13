聽新聞
test
0:00 / 0:00

#MeToo燒向各界 切勿人云亦云

聯合報／ 林玫玲／中華醫事科技大學助理教授（台南市）
民進黨立委范雲（中）、蘇巧慧（右）、高嘉瑜（左）、婦女團體與專家學者，在立法院舉行公聽會，就近期#MeToo運動延燒，檢視現行性騷擾申訴機制是如何失靈。記者黃義書／攝影
民進黨立委范雲（中）、蘇巧慧（右）、高嘉瑜（左）、婦女團體與專家學者，在立法院舉行公聽會，就近期#MeToo運動延燒，檢視現行性騷擾申訴機制是如何失靈。記者黃義書／攝影

早晨，連續、規律的不知名聲音擾人清夢。循聲，方知窗邊有鳥棲息。這時，筆者瞥見一則訊息，是學生傳來的關於某教授遭控性騷女學生的新聞。這樣不公不義的事，觸動她憤怒的神經。

近日，#MeToo風暴已從政治圈、媒體圈、演藝圈席捲到文學界，被指控人數之多令人咋舌，其中不乏聲譽卓著的作家。根據行政院性別平等處發布的「二○二一年性別圖像」，台灣的性別平等表現為全球第六名，居亞洲之冠；「二○二三年性別圖像」，更蟬聯亞洲第一名。尤其現今小學已開始接受性平教育，加上政府大力宣導，讓人以為台灣是個尊重他人性自主權的國家。然而，這一件件不堪的事，除了令人遺憾、不捨，更直指原來台灣社會並非如想像中平靜。

#MeToo運動就像清晨的鳥鳴聲，迫使我們必須去正視問題。事實上，學界的權勢性交絕對存在，狼師也時有耳聞。性別平等教育委員會的設置，真的能起到作用？它或許對某些人有懲處作用，情節嚴重者甚至遭到解聘；然而，對位高權重的人來說，即使確有其事，也往往能大事化小、小事化無。

再者，由於是匿名舉發，被指控者往往不知犯下何罪；被挾怨報復，亦是常有。高雄某大學曾有一位男教授被二名女學生誣告性騷擾，起因於學生想藉此威脅老師提高成績分數，故該教授決定對這二名學生提出恐嚇、妨害名譽告訴。

無風不起浪，但浪是可以造的。對罪證確鑿的人要加以撻伐；但對陷入疑雲的人，必須秉持無罪推定原則。人言可畏，一個眼神、一句話就能殺人於無形。影集《最佳利益》第二季就談到這個問題：看似品學兼優的女學生，聲淚俱下控訴男老師對她施暴；男老師的母親一直深信兒子是清白的，但在輿論壓力下，最終選擇上吊自殺。終獲清白的男老師得知母親自殺後，憤而持刀刺死女學生。這是起女學生因愛慕男老師卻被拒絕的報復事件。

因此，面對接二連三的爆料，我們必須謹慎判斷，切勿人云亦云。倘若未審先判，跟那些施暴者又有何不同？

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

季青漫畫
季青漫畫

聯亞

延伸閱讀

蔡總統視察桃園部隊 到國防大學看環保節能車

桃園客運色狼2度伸鹹豬手嚇壞少女 法院判拘役60天

性騷風波續燒...台中私大助理教授伸狼爪 性騷2女還稱「把妳當貓寵」

影／朴子30歲男露鳥專挑國小女學生 被逮稱：業績壓力大要舒壓

相關新聞

美中緩和 台應與對岸保持溝通

近年來中國軍事力量大幅上升，在太空、戰機、船艦等過去美國寡占優勢的領域中，慢慢接近美國的水平，引起美國軍方震驚。據美國防...

生命可貴 狂言武統太可惡

近日受海峽兩岸醫藥衛生交流協會王立基會長之邀，前往北京訪問。在新冠疫情之前，即使是民進黨政府時代，兩岸醫藥衛生的交流也十...

巴比妥...毒品或管制藥品?

新北市板橋某幼兒園部分幼童身上驗出有「巴比妥類」及「苯二氮平類」等藥物殘留，引起社會關注。不過事件中有關「巴比妥類」及「...

第4波疫情猛 別讓醫療崩壞

台灣新冠疫情第四波來勢洶洶，診所每天都有許多病人，只要有喉嚨痛跟咳嗽症狀，快篩大多是陽性確診。年輕人給予症狀治療藥物很快...

科技．人文聯合講座／驪歌不再的時代

年過五、六十歲的人，大都經歷畢業典禮上高唱《驪歌》的年代。我們從小到大經歷過無數次畢業典禮，多少別離的祝福與感傷發生在六...

#MeToo燒向各界 切勿人云亦云

早晨，連續、規律的不知名聲音擾人清夢。循聲，方知窗邊有鳥棲息。這時，筆者瞥見一則訊息，是學生傳來的關於某教授遭控性騷女學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦