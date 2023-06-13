美中緩和 台應與對岸保持溝通

近年來中國軍事力量大幅上升，在太空、戰機、船艦等過去美國寡占優勢的領域中，慢慢接近美國的水平，引起美國軍方震驚。據美國防部去年的「二○二二中國軍力報告」，中國海軍船艦數量超越美軍，目前約有三四○艘軍艦，預計未來二年內會增加到四百艘，美軍船艦不到三百艘；令人聯想到二戰前美英對於日本海軍軍艦噸位的比較。美國有意識地將今天的中國，比擬為一九四○年代的日本軍國主義，而中國大陸的民族主義狂熱分子，亦將此視為中國崛起的表象。

今年五月底史蒂芬．華特在美國《外交政策》上發表〈停止憂慮中國成為亞洲霸權〉提到：「如果中國積極謀求成為亞洲的地區霸主，而美國卻執意阻止，那麼世界上最強大的兩個國家間的直接衝突將難以避免。」

該文又說：「美國及其盟國在努力維持印太地區的力量平衡時，也必須確保讓中國領導人了解如果他們有意謀求霸權，存在著明顯的風險」、「如果中國的地區霸權前景有限，那中美還爭什麼？兩個國家都擁有…強大的常規軍和二次核打擊能力，巨大的海洋將它們隔開，任何一方都不可能成功入侵另一方。共存不僅是可取的，且是不可避免的」。這篇文章認為中國應汲取當年美國在越南、伊拉克、阿富汗的先例，不要忽視弱小國家的強烈民族主義情緒，以免重蹈美國覆轍。

這篇文章有一個重要的意見，即建議美國不要逼迫中國太急；當中國國內經濟陷入結構性困難時，中國沒有選擇，只有出兵台灣，截斷與取得美國與西方國家工商業賴以生存與繁榮的電腦與晶片代工生產鏈。這樣的狀況，令人聯想到一九四一年底日本突發性地攻擊夏威夷與東南亞，以取得日益枯竭的資源。

今年四月底《經濟學人》訪問季辛吉，他說：「美中之間最沒有迴旋餘地的爭執點就是台灣問題，由於涉及基本原則，讓步變得非常困難，局勢就變得更加危險。」

季辛吉強調，「烏克蘭規模的戰爭要是在台灣爆發，勢必摧毀這座島嶼，重創世界經濟，中國國內也可能爆發動亂。」

季辛吉認為，「避免美中因為台灣發生衝突的最好方法，就是華府主動為局勢降溫，避免顯現出對台獨的支持。美國總統應當承認對和平與全人類最大的威脅就是美國與中國…雙方都認識到彼此都有能力摧毀全人類，應盡可能避免發生這種情況。」

現實主義的季辛吉，並不認為美國應對於中共的意識形態採取歧視性的做法，而應給予中國做為世界兩強地位的尊重。

近日以來，美國政府有明顯對中國示好的跡象，消息指出美國國務卿布林肯預計十八日抵達中國訪問。美中衝突出現緩和，台海戰爭的緊張性似可稍微減輕。

然而，我們應思考整合台灣朝野的基本認識，對於中國官方與民間保持良性溝通，且借鏡季辛吉的現實主義觀念，嘗試學習不以長期以來的意識形態慣性對待中共與中國人民，並尋找兩岸關係中的有利部分，而不是被動地因應美中兩強間的關係變動。