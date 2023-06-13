科技．人文聯合講座／驪歌不再的時代

年過五、六十歲的人，大都經歷畢業典禮上高唱《驪歌》的年代。我們從小到大經歷過無數次畢業典禮，多少別離的祝福與感傷發生在六、七月。

最初的畢業驪歌是華文憲（1899-1940）作詞，「驪歌初動，離情轆轆，驚惜韶光匆促…」「更願諸君，矢勤矢勇，指戈長白山麓…」。這首《驪歌》應是創作於東北九一八事變後的國民政府時期黨歌，往後流傳為校園畢業歌曲。原曲取自詩人羅伯特・伯恩斯（Robert Burns）填寫之蘇格蘭民謠《友誼萬歲》（Auld Lang Syne）。《驪歌》詞句優雅，卻蘊含著憂患時代的氣息。

另外一首校園驪歌更有名，我們通稱為《青青校樹》，填詞者郭輝（1892-1962）一生充滿傳奇，原曲來自日語驪歌《仰尊吾師恩》；原曲為H. N. D.作曲、布羅斯蘭（T.H. Brosnan）填詞的《放學歌》（Song for the close of school）。郭輝生於新竹南勢地區，一九一四年台北師範學校畢業，初任教新竹公學校，輾轉到福州謀得教職，娶妻生子；為餬口入滿州國，官至稅捐局長。日本敗戰，滿州國隨亡，郭輝返台任省教育廳編輯委員，一九四八年返新竹任教於新竹女中，任新竹文獻委員會委員；一九五八年遷居台北，去世於古亭。郭輝不幸處於一個不斷進行告別的時代，生於清朝、長於日治、謀職於國府大陸、居要職於滿州國，回台任職省府寫下《驪歌》，國府撤退來台後以教職與文獻考據而終老。

「青青校樹，萋萋庭草，欣霑化雨如膏；筆硯相親，晨昏歡笑，奈何離別今朝。世路多歧，人海遼闊，揚帆待發清曉；誨我諄諄，南針在抱，仰沾師道山高…」；整首分三段，反覆吟唱，離情依依，潸然淚下。

離別的歌曲裡面，跨越各年齡層，在華文世界耳熟能詳的是李叔同《送別》。李叔同於一八九八年奉母移居上海，出席「許幻園城南草堂雅集」，頻頻掄魁，幻園隔年闢室相邀入住草堂。爾後李叔同留學東京美術學校，畢業歸國任教。一九一五年冬雪，一日，幻園至其庭外高喊：「叔同兄，我家破產了，咱們後會有期！」李叔同驚覺出門，僅見他踏雪而去的背影。他立雪良久，返室內以鋼琴彈奏日語歌曲《旅愁》。這首歌曲乃犬童球溪依據約翰龐德・歐德威（John Pond Ordway, 1824-1880）《夢見家與母親》（Dreaming of Home and Mother，1868）填詞而成。李叔同改填為「長亭外，古道邊，芳草碧連天；晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山。天之涯，地之角，知交半零落；一壺濁酒盡餘歡，今宵別夢寒」。情深則別苦，刻骨銘心，故能千古絕唱。

驪歌駢律對仗，文字典雅，出自於先秦時代「驪駒」歌謠，形容人在征途。李白有「送君灞陵亭，灞水流浩浩…正當今夕斷腸處，驪歌愁決不忍聽。」王之渙〈涼州詞〉：「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山；羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。」「柳」與「留」同音，唐人折柳贈別，以寓挽留之情。

經歷數千年驪歌之別苦，周華健在《朋友》中高唱「這些年，一個人，風也過，雨也走，有過淚，有過錯…真愛過，才會懂，會寂寞，會回首，終有夢，終有你，在心中…」一九九七年的這首歌，揮別了驪歌的時代。

今日校園不再響起驪歌，積極面對未來，充滿歡樂，甚而採取KUSO手法來炒熱氣氛。驪歌不再，我們依舊希望擁有愛來承載關懷，懷著夢想迎向未來。（作者為亞洲大學現代美術館館長）