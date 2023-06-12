理工人才斷層之結與解

最近，半導體產業相關人士大聲疾呼提醒理工人才面臨斷層，理工龍頭科系也發現這一屆學生（一○八課綱第一屆）的程度弱化了。

筆者任教工學院大一普通物理課程長達廿幾年，主要任教的科系是電子系。筆者的研究工作與實務經驗長期關注中學物理課程的教學，見證了廿多年來理工科系學生的程度與學習，從興到衰的狀況。

問題很多，包括少子化、教育政策、社會風氣、課綱改革、考試變革以及疫情影響等等，唯一沒有改變的是讀書只為升學考試的心態。

本文僅以兩個現場狀況來做報告：一是高三理組班級的教室亂象；一是大一物理與微積分程度的低落。

在一○八課綱改革下，自然學科（包括物理、化學、生物、地科）學分數驟降。物理的高二、高三加深加廣課程（十學分／選修），則分成五門課、各兩學分，於四學期內教授，化學亦然，如此分配設計讓學校頭痛不已。

寒假上場的學測，讓整個高三上課無法正常。高三上的最後一個月，為了讓學生能專心準備學測，許多學校停止上進度；學測之後的高三下，以社區高中的學生為例，只有屈指可數的學生要考七月份的分科測驗，大多數學生忙著準備推甄申請等資料，無心學習加深加廣的課程。

筆者熟識的幾位社區高中物理教師說，高三下學期三至五月，老師努力趕課上進度，但願意聽課的學生寥寥無幾；國文、英文不列入分科測驗，學生也是無心上課。老師們擔心的，不只是學科內容的程度，更是學生無心的學習態度。

筆者長期關注大一理工科系學生的普通物理、微積分等基礎能力，不僅逐年弱化（連高二甚至國中的基本概念都缺乏），放棄學習的情況更是逐年增加。亡羊補牢式的補救教學、暑假重修，都很難把這些學生的學習興趣及信心拉上來，更遑論要他們繼續面對大二以上的專業課程。

根據教育部的資料，大一學生人數從二○一五年的廿七萬人，將持續降至二○二八年的十七點七萬，選擇理工科系的百分比也逐年降低，由此可見未來科技產業所需理工科人才的窘境。

在目前的課綱設計下，理工學生的基本程度積弱難振，加上少子化等因素，更是雪上加霜。如何避免台灣理工人才的斷層，難度很高，但衷心期待至少自然學科的學分分配，及學測考試的時程安排，要讓高三理工科系組的學習能夠落實與深耕。