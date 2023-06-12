科技．人文聯合講座／神奇女俠：超越英雄的象徵

林一平 二○二二年四月，一張照片在烏克蘭媒體上廣為流傳，照片中是一位女性手牽著小孩的背影。新聞標題寫道：「現實生活中的神奇女俠，手持步槍，帶著孩子」。「神奇女俠」（Wonder Woman）是DC漫畫的一個角色，她的靈感來自月亮女神黛安娜，她的故事發生在美國參與第二次世界大戰的時期。神奇女俠的創作者馬斯頓（William Marston）曾說過：「除了神奇女俠，還有誰能拯救美國免於一九四○年代法西斯主義的侵害？」當時正值日本偷襲珍珠港事件，神奇女俠承諾要為不公與不義報仇，並保護美國。雖然神奇女俠的誕生目的是為了拯救世界、消除仇恨與戰爭，她卻同時也成為了女權主義的象徵。

神奇女俠的形象包括戴著鑲有紅色星星的金色頭飾，身穿以美國國旗為靈感的裝束，紅色緊身上衣上有兩條白色「W」條紋。她最初的裝束是藍色底部並帶有白色星星的裙褲，後來則改成了緊身褲。早期，神奇女俠的形象展示了她的裸露背部，但在一九五○年代，美國漫畫業管理局的規定要求將背部遮蓋起來。

女權主義活動家斯坦姆（Gloria Steinem）曾在童年時期閱讀神奇女俠的漫畫，她反對政府對神奇女俠形象和服裝的干預，並成為恢復神奇女俠力量和傳統服裝的關鍵人物。斯坦姆在一九七二年《女士》雜誌的第一期，發表了一篇題為「我為什麼喜歡神奇女俠」的文章，表達了她對神奇女俠的敬佩和支持。神奇女俠不僅僅是一個擁有超能力和戰鬥技巧的超級英雄，她更是一個象徵著勇氣、正義和平等的代表。她的故事告訴我們，女性同樣具備著強大的力量和能力，能夠超越刻板印象和社會限制，追求自己的夢想並改變世界。

神奇女俠的故事背後蘊含著強烈的女權主義訊息。她不僅在戰場上與邪惡勢力作戰，還在社會上對抗性別不平等和不公正。她代表著女性的自主權，堅持著女性的價值和能力；她鼓勵女性團結一心、互相支持，並奮力爭取平等和正義的地位。神奇女俠的故事不斷演變和改編，以適應不同時代的價值觀和觀眾的需求。她的形象也在漫畫、電影和電視劇中不斷變化，從經典的戰鬥服裝到現代風格的設計，展現出她的多樣性和時尚感。無論形象如何變化，神奇女俠的核心價值觀始終不變，那就是勇氣、力量和自由。

神奇女俠的影響力超越了娛樂界，深入到現實生活中；她激勵著無數的人們，特別是女性，勇敢面對挑戰、追求夢想，並為自己和社會爭取平等和尊重。她教導我們堅持正義、拒絕不公，並以和平和非暴力的方式解決問題。她的故事讓我們相信每個人都能成為英雄，無論性別、種族或背景如何。在當今社會，神奇女俠的存在仍然具有重要意義。她提醒著我們女性的力量和價值，並鼓勵我們超越自我限制，追求自由和平等。她呼籲我們打破刻板印象，尊重每個人的獨特性，並以包容的態度對待彼此。

（作者為前科技部代理部長）