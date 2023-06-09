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海港拚轉型 打造高雄遊艇產業園

聯合報／ 潘泰安／高雄市遊艇服務商業同業公會理事長（高雄市）
高雄港大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，成為港區地標。圖／高港提供
高雄港大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，也是亞洲最長的跨港旋轉橋，成為港區地標。圖／高港提供

海洋產業條例三讀通過，我國漁商港、船舶經濟衰退問題，終可見轉型契機。

台灣有三百多個漁商港，近年海洋資源枯竭，許多漁港面臨閒置窘境，商港周邊也因戒嚴時期商港管制邏輯及近年航運環境變遷，形成經濟發展空白區景況，與國外商港周邊多為富庶商圈大相逕庭，解決港灣社區衰退問題已刻不容緩。

發展遊艇經濟，以遊艇取代消失的漁商船經濟區位，是促成港灣轉型與海洋休養生息的速效良方；可吸引國內外航海者長期居留港灣社區、促進消費，活化原有船舶產業鏈，也帶來高資產人士投資城市的新機。台灣在遊艇製造業有相當成就，但過去卻因海禁而落後國際，錯失遠比遊艇製造業高出數十倍產值的遊艇服務產業。

依產業數據觀察，我們極有可能尚未經歷遊艇新興市場爆發期，就跨入成長遲緩期，主因即為遊艇服務產能不足。現正為遊艇經濟發展的關鍵時刻，改善遊艇服務產能的藥方是成立「遊艇服務產業園區」，最佳示範點在高雄第三船渠。

高雄港沿岸有諸多商場與旅館，獨缺遊艇產業群聚園區來引爆水岸新經濟。在三船渠與愛河灣成立水上休閒中心，發展海洋教育、遊艇體驗、駕訓、銷售、租賃，並結合5G-AIOT、綠能、陸上科技海洋化等時尚創新，建構遊艇一條龍產業鏈。以上願景，若可成為海洋產業條例通過後首例，加以提供融資與租稅優惠、鼓勵海洋研發、創新本地船種、成立「高雄城市船展」與「台灣國際船展」兩級展制，及高雄國際帆船賽事ＩＰ產業，將可帶領高雄城市升級、完成國際海港城的最後一哩路。

未來可複製此案例至國內其它商漁港，建構「環島遊艇觀光經濟網路」，讓台灣成為深具海洋內涵與實力的寶島。

遊艇 經濟衰退 愛河

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