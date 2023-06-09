高官與詐團共舞 在古代恐將革命

法務部下轄各級檢察署、調查局、廉政署、行政執行署、矯正機構等單位，職司刑事偵查、摘奸發伏打擊貪瀆、監視查察公務員政風、公法上金錢給付強制執行及犯罪入監執行，是一般眼中的有權機關，部長且握死刑「准斬令」硃筆，主持者品操德行焉能隨便！遺憾蔡政府的法務部長，前有邱太三任國安會首席諮詢委員時爆出關說逃漏稅案，現有蔡清祥數次與「三聯」集團吸金廿億元的主嫌合照，偵辦犯罪的跟犯嫌親密擁抱，還拍照存證，或幫人關說，這是什麼跟什麼！

爭議嫌犯很容易巧遇綠政要，頗為納悶，為何我們都巧遇不到法務部長？眉開眼笑的合照不只一次，說是巧遇，說詞過於牽強。借貸媒合平台im.B主嫌曾耀鋒藉著與政商權貴合照，招搖撞騙無往不利，政要不知道會起背書作用？我不相信！之間恐有不可告人的特殊微妙關係。筆者遇過「素昧平生學長」登門造訪，隔天就推稱機車拋錨向家父借錢修車，家父不疑有他掏錢，可知前一天的見面信賴會為今天借錢的交情背書。

報載某周刊記者拿北檢門禁卡自由出入檢察官辦公室，基層怒不敢言。另傳北檢洩密檢舉im.B內容給周刊幫忙「洗地」。再看司法該靜時動如脫兔，辦非綠時就是如此德性；該動時卻靜如處子，辦綠時就是如此消極。批評檢警看顏色辦案，法官辨顏色判決，法界誰敢否認？民眾誰敢說沒看見？

蔡清祥凌晨緊急發聲明「歡迎查證」，盼外界勿憑相片妄下斷語。但查照片是否合成偽造，該負舉證止謗責任者應該是蔡部長吧！如此態度，與性騷已逾告訴期限加害者才嗆「來告啊」沒有兩樣，無怪乎陳水扁違反保外規定嗆「來抓我呀」，法務部視若無睹，原來氣味相投哩！老大與嫌犯換帖結拜，司法究竟怎麼了？執政黨高幹逼黨工與狼共舞，執政高官也與詐騙集團共舞，警匪和解共生，官員與黑道聯合治國，在古代，恐已具備革命促成條件。