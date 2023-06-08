科技．人文聯合講座／身心需平衡 療癒爆商機

這些年來韓劇當道，多元題材百花齊放，讓人目不暇給。而最近推出的一些以復仇為主軸的影集更是受到關注。台灣電視也不遑多讓，開始模仿跟進。好友老張就分析，復仇劇之所以吸引人，在於其情節可以觸動人們內心深處的情感，並提供一種宣洩的方式，讓觀眾可以在虛構的故事中體驗和探索自己無法實現或不敢執行的復仇行為。而這也是一種釋放壓力、自我療癒的方法。

基本上，處於快速變遷及高度緊張的現代社會，工作、生活、家庭及人際關係等等議題，帶給上班族的壓力愈來愈大，如何紓解壓力以免影響身心，已成為現代人必修的功課。但因為每個人的壓力來源不同，喜好的紓壓方式也不一樣，因而產生多元化的療癒商機。

所謂「療癒商機」意指因應人們對於心理健康和情感需求而產生的各種產品與服務的市場機會。這些產品與服務可從眼、耳、鼻、舌、身、意這幾方面去探索：

眼：各種影視或者遊戲內容，不管是動作緊張、驚悚恐怖、溫馨感人，或如上述所提及的復仇劇，抑或藝文欣賞、閱讀電子書等皆屬之；耳：聆聽音樂、演講及廣播等；鼻：各類的芳香精油、清靜的空氣、森林芬多精浴等；舌：酸、甜、苦、辣、澀、鹹等各種味道的品嚐；身：運動、體育、登山及健身塑身等活動；意，例如各種正念、瑜珈、冥想、禪坐教學與體驗等，各式各樣，不一而足。

而也有許多療癒的產品、活動與服務的商機是來自於綜合眼耳鼻舌身意這所謂六根的滿足。例如休閒和旅遊產業就在療癒商機中扮演重要角色，現在有很多的旅遊行程，不僅規畫傳統的美麗風光，更結合單車健身、美食養生、個人護理和美容、靈修體驗，甚至擔任宗教義工等活動，一站式的滿足現代人紓壓的需求與自我療癒的需要。

又如飼養寵物，根據研究顯示可以提升飼主的心理健康，不管是年輕或高齡的單身族，有寵物的陪伴，不僅可以減少孤單感、紓解生活壓力和憂鬱傾向，更因為其對主人的依賴，更能讓主人感受到「被需要」的幸福感。根據內政部及農委會資料顯示，二○二一年全台犬貓數已達二九五萬隻，十四歲以下人口數為二八九萬，寵物數首度超過幼年人口。而其所衍生的寵物用品、寵物照護、寵物訓練、甚至寵物保健食品等食、醫、住、行、育樂的需求都是商機。

綜言之，隨著現代社會的快節奏生活和壓力的增加，越來越多的人開始關注和重視心理健康、情緒管理和身心靈的平衡，因而產生了巨大的市場機會。不僅為廠家提供了潛在機會，同時也滿足了人們對身心健康平衡的追求，值得產業的重視與發展。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台灣大學商學研究所兼任教授）