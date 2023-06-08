聽新聞
test
0:00 / 0:00

性騷零容忍只為遮羞？

聯合報／ 吳姿瑩／現代婦女基金會執行秘書（台北市）
總統府資政顏志發(右)遭一名「小英之友會」前員工指控性騷擾。圖／聯合報系資料照片
總統府資政顏志發(右)遭一名「小英之友會」前員工指控性騷擾。圖／聯合報系資料照片

近日民進黨爆出多起未妥善處理的性騷擾案件，引發政治風暴。一時之間性平事件成為顯學，過去常態的騷擾陋習突然從無足輕重，一躍成為人人口中「性騷擾零容忍」的強硬態度。

政治、社運圈一向是男性為主的場域，沙文主義充斥其中並被嚴重合理化，標榜大局為重、犧牲小我；女性身處其中，除了體力與腦力的勞動，更多是不成文的、被期待承擔娛樂或調劑男性的情緒與騷擾客體，這早已是不爭的事實。這讓人想起南韓《我是金智恩：揭發安熙正，權勢性侵受害者的劫後重生》一書所描繪，同時兼具女性與勞工雙重弱勢身分的受害者，在遭受性侵後孤身對抗巨大共犯結構，身處迫害與威脅之中，其中的壓力非一般人能想像。

性騷擾乃至性侵害層出不窮，但為了心中的理想，加以同溫層、網軍的施壓攻擊，迫使受害者擔心成為眾矢之的、遭受謾罵恐嚇而選擇息事寧人，或離開圈子才敢揭露事件。「大局為重」、「組織利益」這頂大帽子經常成為行為人侵害他人，但組織卻可以不作為的冠冕堂皇理由；試問，就算大選結束，往後難道不會再有其他影響政黨利益的選舉或事件持續發生？我們不禁要問，這樣的思維下，究竟哪一天會是處理性騷擾的黃道吉日？

現代婦女基金會推動性暴力預防倡議多年，我們發現受害者難以對外求助的原因，包括性暴力帶來的羞恥與自責、加害者的持續威脅、知情者的默不作聲、社會輿論的冷嘲熱諷以及求助過程的二度傷害，而本次案件恰好全數體現這些被害者的困境。父權社會希望女性不要對外發聲，以包庇加害結構、責備受害者的言論，讓侵害變得順理成章，甚至是受害者該要檢討、要為此負責，使之被迫噤聲。

世界各國在#MeToo後最大的反省，就是理解權勢對性暴力受害者的壓迫是如何巨大。這波事件無疑是台灣政治圈#MeToo浪潮的開端，提醒著我們，取得高位者若不具備正確的性平意識，將是社會的災難。

性暴力是性別歧視文化下的產物，因此並非只發生在特定政黨或政治圈裡，在職場、校園或各式組織裡亦多有所見，社會各界皆應以此為借鏡。

我們期盼主事者能真正採取立即有效的保護措施與徹底的改革，讓中箭落馬者不僅是一時權宜之計，「性騷擾零容忍」也不會只是遮羞口號；更期盼整體社會提升性別意識的敏感度，切勿再有責備被害者、姑息加害人的言行，與受害者同行、發聲相挺，一起打造讓每個人都能求助無畏的安心環境。

性騷擾 性侵

延伸閱讀

高市府主任想踩女下屬新絲襪 判賠15萬定讞自請退休

民進黨台南市黨部呼應「#Metoo」 政黨應高標準體檢

兩部戲都跟性騷主角「輝哥」合作　洪都拉斯面露尷尬：他確實有才

性騷連環爆 人權委員會：感謝受害人讓台灣有機會檢討

相關新聞

性騷零容忍只為遮羞？

近日民進黨爆出多起未妥善處理的性騷擾案件，引發政治風暴。一時之間性平事件成為顯學，過去常態的騷擾陋習突然從無足輕重，一躍...

民進黨連性平也只說說？

面對二○二五非核家園可能跳票，以及賴副總統之前公開說必要時將緊急重啟核電，回過頭來看民進黨執政七年來，最初堅持的理想到底...

世界海洋日 永續藍碳政府待加油

六月八日是世界海洋日，今年主題是「海洋星球：潮流正在改變」，呼籲大家正視轉變中的海洋環境與生態問題。國際上也提出民眾響應...

績效誠可貴 生命價更高

報載高雄林園分局一名陳姓女警騎機車追疑似酒駕車輛追上高速公路。她光是去年取締交通違規就獲逾五百次嘉獎，長官讚許有加，簡直...

脫離行人地獄，步行天堂在那？

前天台中沙鹿有名女子雖已走在斑馬線上，卻接連廿五輛車未禮讓，最後遭機車撞飛送醫。關於行人地獄的討論已有一段時間，但類似案...

包容性的服務─行動不便者的交通平權

「包容性」的交通運輸服務已是全世界推動的趨勢，也是今年剛結束的ＡＰＥＣ會議中，交通部長王國材分享台灣推動的重要成果之一。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦