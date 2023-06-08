性騷零容忍只為遮羞？

近日民進黨爆出多起未妥善處理的性騷擾案件，引發政治風暴。一時之間性平事件成為顯學，過去常態的騷擾陋習突然從無足輕重，一躍成為人人口中「性騷擾零容忍」的強硬態度。

政治、社運圈一向是男性為主的場域，沙文主義充斥其中並被嚴重合理化，標榜大局為重、犧牲小我；女性身處其中，除了體力與腦力的勞動，更多是不成文的、被期待承擔娛樂或調劑男性的情緒與騷擾客體，這早已是不爭的事實。這讓人想起南韓《我是金智恩：揭發安熙正，權勢性侵受害者的劫後重生》一書所描繪，同時兼具女性與勞工雙重弱勢身分的受害者，在遭受性侵後孤身對抗巨大共犯結構，身處迫害與威脅之中，其中的壓力非一般人能想像。

性騷擾乃至性侵害層出不窮，但為了心中的理想，加以同溫層、網軍的施壓攻擊，迫使受害者擔心成為眾矢之的、遭受謾罵恐嚇而選擇息事寧人，或離開圈子才敢揭露事件。「大局為重」、「組織利益」這頂大帽子經常成為行為人侵害他人，但組織卻可以不作為的冠冕堂皇理由；試問，就算大選結束，往後難道不會再有其他影響政黨利益的選舉或事件持續發生？我們不禁要問，這樣的思維下，究竟哪一天會是處理性騷擾的黃道吉日？

現代婦女基金會推動性暴力預防倡議多年，我們發現受害者難以對外求助的原因，包括性暴力帶來的羞恥與自責、加害者的持續威脅、知情者的默不作聲、社會輿論的冷嘲熱諷以及求助過程的二度傷害，而本次案件恰好全數體現這些被害者的困境。父權社會希望女性不要對外發聲，以包庇加害結構、責備受害者的言論，讓侵害變得順理成章，甚至是受害者該要檢討、要為此負責，使之被迫噤聲。

世界各國在#MeToo後最大的反省，就是理解權勢對性暴力受害者的壓迫是如何巨大。這波事件無疑是台灣政治圈#MeToo浪潮的開端，提醒著我們，取得高位者若不具備正確的性平意識，將是社會的災難。

性暴力是性別歧視文化下的產物，因此並非只發生在特定政黨或政治圈裡，在職場、校園或各式組織裡亦多有所見，社會各界皆應以此為借鏡。

我們期盼主事者能真正採取立即有效的保護措施與徹底的改革，讓中箭落馬者不僅是一時權宜之計，「性騷擾零容忍」也不會只是遮羞口號；更期盼整體社會提升性別意識的敏感度，切勿再有責備被害者、姑息加害人的言行，與受害者同行、發聲相挺，一起打造讓每個人都能求助無畏的安心環境。