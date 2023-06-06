女性主義的反挫，還是缺席？

近年來不論在匿名的網路世界或者公開的大學學生會選舉，都充滿了仇視或貶抑女性的言論。這兩天陸續爆發在民進黨性平部（今年二月以前為婦女部，事件的發生在婦女部時期）、青年部、組織部和高市府的性騷擾，更強化了這樣的印象。但這是「女性主義反挫勢力的逆襲」？還是女性主義的缺席？值得深思。

女性主義的逆襲應是以女性主義為基礎，對其進行反駁或攻㩓，提出反對意見或者不同主張。然而仔細檢視這些事件當中的言論和行為，卻彷若回到前女性主義時代，找不到絲毫女性主義的蹤影。

暫且不論其他事件，婦女部無庸置疑是婦運的成果；其橫空出世一方面宣示了政黨追求性別平等的決心，同時也為婦女開創了政治活動的空間和權力的管道，有重要的象徵和實質意義。然而，當受害者向婦女部主管申訴典型的工作場所權勢性騷擾時，在法律上須負責防治性騷擾及採取糾正及補救措施的主管，竟提醒她不要張揚，以免自己（受害者）名譽受損，同時也向其他同仁打聽受害者有沒有「散布她（主任）的謠言」。為提升婦女權益而生的婦女部，竟成了危害女性的工作環境；主管在事後竟仍然加官晉爵，升任黨的副祕書長！台灣的婦運究竟發生了什麼變化？

一九九七年行政院婦權會成立，將近卅年來，政府推動性別主流化的努力可以說是全球最積極的：從中央到地方各級政府皆設立性平專案小組、訂立各項工作指標、定期開會、定期填寫表格呈報成果、執行性別主流化六大工具、接受中央和國際委員考核；投入大量行政資源，設立專責機構，任用專職人員；所有公務員每年必須上性平課程等等。只是在政策、課程和如山的公文中皆鮮少觸及婦運的基礎：女性主義。表格填不完，政策目標卻十分模糊。

二○一二年起，以爭取亞洲性平領先地位並與國際接軌為名，各級婦權會陸續改稱「性平會」（雖然聯合國在二○一一年成立婦女署而非性別署）。在少數「性別專家」主導下，發明了台灣獨有的「多元性別」一詞，成為性別工作不容質疑的核心；卻因意義紛歧不易理解，在執行上平添紛亂。政策內容的空泛，賦予權勢者任意詮釋的自由、不受約束；高壓的政治正確，卻為無權無勢者增加相對剥奪感與焦慮，以致行為脫序。

沒有女性主義的「性別主流化」，擁有龐大的架構、複雜的工具，卻缺少對議題和方向深刻的使命感、具同理心的關懷，以致徒具形式。不重視女性主義的性平機制，有助於少數女性參與權力遊戲、晉升高位，卻未必能為女性群體掃除工作和生存的障礙。當下婦運應當致力的，不是成為受主流歡迎的一分子，而是理解女性主義的理想、不畏困難，真正改變主流。