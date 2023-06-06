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儒家文化與楊麗花一生傳承

聯合報／ 張璉／東華大學歷史系退休教授（新北市）

歌仔戲國寶楊麗花紀錄片《世紀初戀—楊麗花》開拍，她在記者會上致詞說：「若無歌仔戲，就無楊麗花，我最歡喜的就是為台灣這塊土地貢獻我會的，將咱老祖先『忠孝節義』的智慧傳承下去。」

楊麗花年近八旬，用歌仔戲陪伴台灣成長何止一甲子？從野台戲到電視台，走進家戶，深入人心，題材包羅萬象，有才子佳人、英雄將相、忠臣孝子、神怪傳奇，傳唱世間百態、悲歡離合，訴盡人情冷暖、愛恨情仇。台上鮮活生動，台下隨人物遭遇而上下起伏，同喜同悲、共鳴共情。

傳承歌仔戲是楊麗花一生的願望，「把咱老祖先『忠孝節義』的智慧傳承下去」。透過典雅唱詞與曲折情節，深寓忠孝節義於其中；不僅帶來娛樂消閒，她更以傳遞道德觀念、民族意識和歷史文化為己任。在早年教育不普及的時期，歌仔戲是撫慰民心、教忠教孝的正向力量，具潛移默化的社教功能。

忠、孝、節、義，就是儒家文化的內涵，現代人或許覺得儒家文化飄渺遙遠，甚至與我何干，殊不知儒家文化已融入你我的日常，深入文化肌理。八○年代亞洲四小龍的崛起，令不少西方學者關注東亞現代化的課題，最後紛紛把焦點放在儒家文化，認為儒家傳統對於東亞生產力的貢獻不小。

美國社會學家Peter Berger在〈世俗化—西方與東方〉一文指出：「儒家倫理不是韋伯所說的知識分子與廟堂之士，而是一種通俗的儒家精神，是市井小民的信仰價值。」他已然觀察到儒家精神內化為市井小民的生活價值，日本、韓國都受此影響，通俗的儒家文化成為東亞文化共同的遺產，因此東亞經濟奇蹟並非憑空而來。

過去我常在校外的一家簡餐店晚餐，漸與老闆娘成為好友；她是客家人，常談到她母親勤勞節儉、天天做農活，雖不識字卻從小教她不貪不取、吃虧就是占便宜等等做人道理。後來，她母親年歲漸大，不再做農活，常到店裡走動，我對老太太格外敬重。課堂上我會舉老太太的例子，沒讀過書的母親，不由學可身教言教子女，是因儒家傳統已在先人的血脈裡代代相傳。楊麗花說：「我老爸在世時，教我做人就是『不貪不取』，才吃會長久」，兩位老長輩傳承的家訓竟是一致，怎不令人驚嘆？

今人強調台灣是多元社會，不同文化要彼此和諧相處、共存共榮，這話沒錯。據統計台灣人口有九十六點四％漢人，皆是源出中華文化的後代，我們應當反思，在保障他者文化的同時，是否維護自身的固有文化？回顧當代，無論學校教育、社會風氣、民族氣節，都與傳統精神漸行漸遠。

楊麗花說：「歌仔戲是台灣人共同的記憶與驕傲…希望這支紀錄片讓我們子孫了解台灣最美的文化。」忠孝節義在個人，是品格修養；在社會，是和諧的基礎；在國家，是團結的力量。通俗的儒家文化已然成為華人日常行止的根本、社會安定的力量。

早年大陸文化大革命未能革掉，如今台灣卻因政治分離意識而去中國化，把儒家文化打成彼岸的東西，去之而後快，有如台灣版文革；但兩千五百年來的文化根本，革得掉嗎？

歌仔戲 台灣人 意識

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