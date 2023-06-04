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滑坡效應源於倫理麻木

聯合報／ 吳成豐／靜宜大學企管系終身特聘教授（台中市）
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「滑坡效應」（Landslide Effect），是指一件錯誤的事，一開始就沒有妥善管理並攔阻下來，往後，容易導致類似事件層出不窮，甚至衍生更大禍害。如同美國暢銷作家賽門‧史耐克警告説，經常性的小謊言，往往會變成更大的謊言。這是滑坡效應在組織内發酵，造成擴散性的負作用。

切勿淡忽這項效應，因它造成更大禍害的主因，係源自於組織高階成員編織謊言掩飾或隱瞞真相已成習慣，這項行為被研究組織倫理的人稱之為「倫理麻木」，也正是組織無倫理的癥兆。可怕的是，組織無倫理，就在您我眼前。

近日來，性騷擾受害者連續挺身，揭發在台灣執政黨内幾件不為人知的事，尤其事關政黨高階主管掩飾或隱瞞有關性騷擾受害者投訴事件，這些事件已不可視之為黨職幹部失職「無作為」的淺層面向而已，其嚴重的程度，是整個組織系統性自覺機制失靈，政黨組織倫理的基礎結構，似有崩塌之虞。

許多實務與研究事例證實，不倫理行為的個人與組織常有下列非健康思維：

其一，掩飾或隱瞞真相，在權力護持下，不會被發現；其二，組織内很多人都在做掩蓋真相的事，不至於只有我走衰運，中箭落馬；其三，掩蓋真相是為組織整體利益著想；其四，正因為是替組織利益掩蓋真相，一旦東窗事發，組織明或暗全力護航，不會有事。

剖析上述思維可發現，不倫理行為的產生，不只是組織内成員的倫理程度低落，還因為有整個組織氣候與組織倫理衰敝的環境孕育生成。再對照此次政黨性騷擾事件，高階主管對投訴受害者的不積極作為，以致戕害受害者尊嚴與人權的背後原因，不禁讓人覺知或眼見上述四項思維的身影。

一項筆者對兩岸組織倫理做的實證研究證實：「倫理機制」與「倫理領導」是建構組織倫理的必備條件；二者相輔相成，缺一不可。

請政黨靜心自我檢視，一：我是否有倫理機制？即便有，如果類似此次性騷事件，主其事者不作為，則機制亦如虛設，主管必須定期檢視機制有否健康運作？二，組織領導者時刻自省自問「我是位倫理領導者嗎？我誠摯傾聽組織内外成員需求的聲音了嗎？還是，我偏愛選舉擺中間，道義放兩旁呢」？

只有倫理的領導者，才存在有倫理政府的組織。請廣大選民們冷靜思考：您接受偏愛選舉擺中間，置道義於兩旁的政黨組織與領導者嗎？筆者要籲請的是：未來倫理政府的有否，取決於廣大選民們的倫理抉擇。

領導者 性騷擾

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