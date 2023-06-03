兩岸轉折悲喜劇 只在誠善之念

二○二四年總統大選笳聲已動。一流的國家要有一流的國民，有一流的國民才能選出一流的國家領導人。二○二四年將決定台灣的前途和命運，端賴全體國民珍惜手上這張選票，審慎做出最明智的抉擇。

管中閔「大學的脊梁」、郭正亮退黨、童子賢提核一核二延役，都透露出聲聲警訊和人民的吶喊；呂秀蓮籲賴不要「蔡規賴隨」遵循舊政見，指新總統應召開國是會議，形成台灣新共識，都是鞭辟入裡的見解，值得賴清德借鏡省思。

九二共識、一中各表。辜汪二老耆耆長者，其言也善；雖已三十年，仍歷久彌新。眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。兩岸和平之鑰，就是九二共識、一中各表。

賴清德動見觀瞻。新人就要展現新氣象、新思維，不要沉溺在黨天下的框框、意識形態的泥淖誤國誤民。為生民立命，為萬世開太平，期待賴清德能以天下為公的胸懷遠見，突破黨派窠臼，為兩岸尋求和平非戰的康莊大道。

北京最近頻頻釋出善意，這是對賴清德的觀察期。但觀察也是考驗。北京從俄烏戰爭得到的啟示，兵凶戰危，生靈塗炭；將心比心，沒人會喜歡戰爭。台灣要抓住這縷和平的契機，釋放出相對應的善意，逐步化解台海危機。海基會、陸委會也要能動起來。新加坡也是台灣可以學習的借鏡。

兩岸轉折悲喜劇，只在一念之誠，一念之善，所謂精誠所至，金石為開。權柄是用來造福蒼生社稷，不是作政治算計。期待賴清德窮盡一切辦法尋求兩岸和平，絕不輕言放棄和平。輕易將台灣導向備戰，可能造成萬年浩劫，是非常不人道的政府。沒有打不開的結，世事一盤棋，乾坤自在其中矣！

金庸小說：「俠之大者，為國為民。」講真話、真性情，才是男兒本色。不必有大學問，不必講大道理，「大巧若拙」，平凡、平淡中，就是真功夫。

大陸即將迎來二○四九年建國百年。以儒家為體，法家為用，可能是富國、強國最有效率的制度。時間、自然演變對中國有利；韜光養晦，不必急功近利。無為而為，不爭而爭，不必美中爭霸，不隨美國起舞。

氣候變遷、全球危機接踵而至，中國要肩負好領頭羊，解救全人類危機的使命和責任。均富力有未逮，尚須努力之處仍多，莫讓台海危機羈絆了中國前進的道路。

中國是幾千年的文明大國，文化沒有國界。兩岸千秋大業，統獨僵化對立，要解套，何不敞開胸懷，你中有我，我中有你。兩岸同文同種，臍帶相連，理應相輔相成，不應該兵戎相見。

兩岸一家親，是兄弟之邦，應該是更高度、更自信，邁開大步，開創新大中國的全新論述，你統我統，攜手擁抱嶄新時代的來臨。

兩岸是好厝邊，讓台灣像顆珍珠發光發亮，讓中華民族挺立於世界脊梁，我們可以堂堂皇皇說出，我是台灣人，也是中國人。