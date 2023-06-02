賴清德「變臉」 難掩台獨DNA

賴清德的台獨人設，從政以來毫不掩飾。台獨大老辜寬敏去世，賴表示「台灣就交給我們」，辜長期主張台灣制憲獨立建國，賴則為台獨金孫，兩者的台獨ＤＮＡ，無可置疑。

但賴成為總統參選人後，卻調整先前的台獨立場，不但宣稱其兩岸主張為「和平保台」，日昨還表示最想與大陸國家主席習近平共進晚餐，國台辦對此則回說：「一個標榜自己是務實台獨工作者的人，說出這樣的話不是很奇怪嗎？」

蔡政府執政七年來，兩岸瀕臨戰爭，弄得社會草木皆兵，明年總統大選將成為戰爭與和平的選擇。如今賴積極與青年對談，與台獨保持最遠的距離，營造自己是愛好和平的假象。今日的賴臉孔如昔，但心思大異從前，不禁讓人想起一九九七年吳宇森執導的「變臉」戲碼。劇中ＦＢＩ探員因辦案需求換上了陷入昏迷的殺手臉孔，殺手則在清醒後搖身變為探員。變臉後殺手的陰鷙與探員的痛苦，讓人印象深刻。

我們無從理解賴此刻的心情，是殺手的陰鷙或探員的痛苦。但賴變臉戲碼的張力，則更勝於「變臉」；台獨主張轉變之詭譎，也超越已故立委朱高正名言「政治是最高明的騙術」的境界。但其競選言論的有效期限，恐怕只到明年一月十三日總統大選投票日，否則賴清德就不是賴清德，因為其台獨的ＤＮＡ無法改變。