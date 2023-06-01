四接煞車 規畫永續電廠

基隆市長謝國樑昨日針對外木山水產動植物繁殖保育區開發四接，宣布廢止前市長林右昌任內回覆台電申請案的「原則同意開發事項」。謝國樑表示，台電應依「3.0版東移方案」重新提出申請。

近年來，「永續」一詞在全世界大行其道，台灣也不例外。民國九十八年政府發布永續發展政策綱領，接著和「永續」沾上邊的ＳＤＧ等名詞，官員從上到下琅琅上口，業界、學校也處處可聞。永續發展，彷彿成了最時髦的社會共識。

既是如此，至少在能源等各項政策上，便該擺出積極追求永續的姿態。只不過，追求永續發展，終究不能光靠擬計畫、辦論壇就會實現。由於追求永續必然要面對極大挑戰，因此需要從目前整體的不永續發展方向，努力扭轉。其落實，更需從原本順應追求短期利益，改變為顧大局、瞻長遠的謙卑、細膩作為。

而在此過程中，更須充分把握每一轉型機會。例如目前政府傾全力推動的協和電廠擴建，便亟待踩煞車，重新審慎評估。

位於基隆的協和燃油電廠即將除役，並大幅擴建為燃氣電廠。由於計畫中第四天然氣接收站的填海造陸工程，直接衝擊海岸生態與港市發展，地方民間團體和市政府依法提出公投案，卻被中央沒收。

值得注意的是，如此為了不缺電和天然氣發電占比達五十％的目標，結果將不僅傷害地方環境與經濟利益，並且擺明和追求台灣整體永續發展的目標背道而馳。而接下來的持續爭議，勢必造成電廠轉型延宕，機會流失。如今尋求解方，唯有重新規畫包含節電與儲電在內的能源組合的一套永續協和電廠。

目前規畫的四接填海造陸工程，不僅將額外耗費大筆納稅錢、延長工期，且必然犧牲僅存的海岸線及基隆港的天然優勢。犧牲天然海岸形同犧牲海洋生態、海岸景觀及漁業資源。在基隆港港嘴填海造陸蓋天然氣接收站，勢必對造訪輪船，尤其是郵輪構成高度心理與實質風險，威脅基隆港營運與基隆市利益。

而實際上，更符合協和電廠長遠運轉需要的天然氣接收方式，包括經由管路與駁船，從鄰近既存的深澳油港和深澳電廠閒置廠址等處，以及採取浮動接氣。

近幾十年來，國外許多成功實例已證實，相較於岸際液化天然氣接氣，浮動式接氣站更為優越。這主要在於其成本優化、啟用時間縮短、法規與許可複雜性低等優點。

此外，就追求「淨零」目標來看，實際上根據估算，目前規畫的協和油轉氣發電，每年運轉造成的溫室氣體排放將逾六二三萬公噸，約為該電廠二○二○年排放量的三點四倍。因此，台灣實應把握協和電廠轉型的機會，將儲電、節電與效率及再生能源，一併納入電力組合當中，以大幅降低碳排，同時提供未來台灣將極度欠缺的綠電。

十幾年前協和電廠大門口高掛著「省點能源，增份福田」看板，可看出台電早已意識到少發電、少賣電，力圖節電提高效率，才是永續經營之道。如今，把握協和電廠轉型良機，重新規畫出一套符合永續原則的電廠，更是當權者展現追求台灣永續發展誠意與企圖的一大步。