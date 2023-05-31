AI新時代的語言政策

當我們可以預見，ＡＩ的翻譯軟體及裝置能夠處理大部分的知識學習及人際溝通時，語言政策（以及整體的教育政策）勢必要盡早進行因應的調整，否則就會像是二○三○雙語政策一樣：時代錯亂。

未來只有兩種人：被ＡＩ使用的人及使用ＡＩ的人。前者只會套路、沒有創意而只能在ＡＩ的指令下工作，最終必被ＡＩ取代；後者則能夠對ＡＩ提出有創意的提示（prompt），從而產生有創意的產品。因此未來教育的目的當然是要訓練學子們如何創意的使用ＡＩ。如此，則教育的核心便會是創意的培養。

在這種情形下，外語教育應如何定位？首先，在ＡＩ主導的未來，資訊的傳遞主要會透過翻譯，不會有秘密（除了商業和國安機密），也不會有時差，因此普遍性及強制性的外語學習遂不再有必要。未來外語將是專家才必備的知識。未來外語學習除了各行最項尖的專業需求及個人興趣之外，在外國文學、語言學、語言教學、哲學、高階涉外、國安等少數領域，外語仍會有絕對的必要。

但要有高階的專家，就必須要有廣大的基底，因此外語學習在國中（最適合開始學外語的年齡）仍須是「必選」，而且不應拘泥於英語（翻譯軟體會使英語壟斷知識生產的情況弱化）。而高中開始便只是以興趣為出發點的選修。如此既會有寬廣的人才基底，也會有動機強烈的各領域外語專才。

故在高教仍應培養各種階段的外語教學人才，而文學、語言學及哲學等領域，不論是研究、教學或翻譯，都因與語言風格、細膩思維及情感表達有關，也需繼續嫻熟外語。這些領域不但不會被ＡＩ取代，甚至因為都與ＡＩ的發展及使用息息相關，而更會受到重視，特別是就如何能產生創意而言。

創意來自三種能力：吸收新知的能力、批判思考的能力、想像創造的能力。有足夠的知識才能比較，能比較才能批判的看出現狀的缺憾，而有想像創造的能力才能找到新的可能性以補足缺憾、帶動進步。這三種能力的基礎，都是精熟的語言及文學藝術素養。

但在翻譯的時代一切都可以輕易翻譯成國家語言的情況下，必須精熟的語言當然是國家語言，因為不論是吸收新知、批判思考、想像創造及各種場合的表達，均有賴於此。不過，產生創意最關鍵的能力「想像創造力」，則還須透過文學及藝術的素養來培養，而且其中最重要也最日常的則是透過文學作品。然而，創意的產生若只依賴本國文學的刺激是遠遠不夠的，這時候外國文學的意義便出現了。以全世界的文學作品為閱讀範疇，才能極大化想像的範圍，帶來無限的想像空間。因此未來外語系的關鍵標的之一，便是轉型成為創意的種子訓練基地，培養ＡＩ無法替代的人才。

總之，ＡＩ新時代的語言政策（母語另文探討）必須以創意為依歸，一方面強化大眾的中文能力，一方面深化特定領域專才的外語能力，以回應時代的需求。