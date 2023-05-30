台大生價值觀 社會無責？

台大經濟系學會一組候選人的政見，引來社會撻伐。根據十九世紀英國哲學家約翰彌勒的論述，傷害他人是「自由受限的必要條件」，自由的價值是成就個體性。通俗地說，自由的目的是找到自己、做自己。因此，台大學生的政見不是濫用自由，就是浪費自由。

我在台大教書時，常常告誡學生：「進台大，就要有被罵的心理準備，因為社會認為台大資源最豐富，社會責任最大。」我也常提醒台大學生：「你們是全台灣最聰明的人，但是聰明人如果沒品，危害社會的能力更強；你們現在批評的政客，當年在台大時也批評政客，所以你們可能就是未來被批評的政客。」

事實證明，多少年輕時滿嘴公理正義、在學運中頭角崢嶸的台大人，現在已經是標準的政客。但不能否認的是，目前對社會貢獻最大或危害最大的，都可以看到台大人的身影。「成也台大、敗也台大」，關鍵在「品德」。

台大的校訓是「敦品勵學、愛國愛人」，傅斯年校長期許的台大是「貢獻這所大學於宇宙的精神」。理想的台大重品德，希望台大人的胸襟和格局是關懷宇宙和全人類，而不只是個人的成功或利益。但是今天的台大人，與這個期待有不小的落差，為什麼？

台大人不是在真空中長大，進台大前，他們的人格和價值觀是在我們的社會中習染，而我們的社會重視品德嗎？如果子女有能力，父母會希望他們讀哲學系，還是醫學系或電機系？要他們學習黃仁勳的成功，還是陳樹菊的奉獻？

我相信，社會上所有人都尊敬陳樹菊，但是大多數父母期待子女以黃仁勳為榜樣。當然，身價上兆的人一定有優點，這些優點可以提升經濟力，但是對於提升世道人心、創造一個相互關懷有溫度的社會，可能是阻力多於助力；因為追求名利的邏輯是競爭、成功，品德常常是障礙。所有經歷過台灣從匱乏到富足的長者，「經濟向上發展、道德向下沉淪」應該是他們共同的感受；曾幾何時，一個溫柔敦厚的社會，變成詐騙集團的最大輸出國，情何以堪！

道德與生命價值的關係，是希臘哲人蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德關注的議題，也是孔孟學說的核心；在一個以「拚經濟」為核心價值的台灣社會，哲學智慧不值錢，道德當然變成口號、教條，而無法入心。成長於功利主義價值觀瀰漫世代的年輕人，能期待他們具有深層的人文素養與道德關懷嗎？正遭各方圍剿的台大學生，他們的價值觀難道不是社會的縮影？