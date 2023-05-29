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信賴危機 從黑箱徵召開始

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
副總統賴清德獲民進黨到新竹市參加新竹市信賴台灣之友會成立大會，強調自己若當選的首要任務就是「穩定和平的台海現狀」。記者張裕珍／攝影
副總統賴清德獲民進黨到新竹市參加新竹市信賴台灣之友會成立大會，強調自己若當選的首要任務就是「穩定和平的台海現狀」。記者張裕珍／攝影

對於政黨而言，贏得政權是首要的任務，不過如果手段不正當，恐怕引發連鎖的負面效應，不僅可能影響目標的達成，甚至可能傷害自身政治能量，政治人物不可不慎。最近賴清德的許多做法，恐怕已在危險邊緣，尤其他被提名後的許多作為，顯然已在印證這個看法。

其實當「民主大聯盟」這樣的概念被提出來之後，首先聯想到的就是賴清德對黨內政治人物的不信任；果不其然在幾次的提名當中出現很多盟友，這樣的動作背後有太多的政治解讀，「打擊黨內派系」是最重要的，否則憑這些人的戰力，怎麼可能被推上第一線呢？

更弔詭的，賴清德自己訂定所謂的艱困選區，然後再堂而皇之採取徵召做法。表面上看是為了解決問題，實際上卻是衍生更多的信任問題，因為這就是「黑箱中的黑箱」，最後唯一依靠的就是主事者的意志。這跟所謂的「民主大聯盟」根本是天差地遠，背後的本質就是獨裁，跟民主完全扯不上關係。

姑且不論目前在民進黨內所形成的茶壺風暴，但是身為選民，我們要觀察的就是賴清德的個人特質；尤其他提出這次是「民主與獨裁的對抗」，如果從諸多的跡象來看，恐怕他很難站在民主的這一方。

當初賴清德以「信賴台灣」做為主訴求，看似恰當，因為姓氏好配合，加上他長期台獨的形象，整個融合起來的印象感是強烈的。但是這個口號恐怕會逐漸變成他揮之不去的夢魘；因為台獨的標誌會讓國人感到害怕，信賴也逐漸出現危機，整個人設就可能跟當初的陳時中一樣，形象逐漸崩壞。再加上台南八十八槍的問題無法解釋清楚，這對最後的投票，應該會產生連他自己都難以想像的結果。

賴清德 台獨 陳時中

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