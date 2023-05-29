信賴危機 從黑箱徵召開始

對於政黨而言，贏得政權是首要的任務，不過如果手段不正當，恐怕引發連鎖的負面效應，不僅可能影響目標的達成，甚至可能傷害自身政治能量，政治人物不可不慎。最近賴清德的許多做法，恐怕已在危險邊緣，尤其他被提名後的許多作為，顯然已在印證這個看法。

其實當「民主大聯盟」這樣的概念被提出來之後，首先聯想到的就是賴清德對黨內政治人物的不信任；果不其然在幾次的提名當中出現很多盟友，這樣的動作背後有太多的政治解讀，「打擊黨內派系」是最重要的，否則憑這些人的戰力，怎麼可能被推上第一線呢？

更弔詭的，賴清德自己訂定所謂的艱困選區，然後再堂而皇之採取徵召做法。表面上看是為了解決問題，實際上卻是衍生更多的信任問題，因為這就是「黑箱中的黑箱」，最後唯一依靠的就是主事者的意志。這跟所謂的「民主大聯盟」根本是天差地遠，背後的本質就是獨裁，跟民主完全扯不上關係。

姑且不論目前在民進黨內所形成的茶壺風暴，但是身為選民，我們要觀察的就是賴清德的個人特質；尤其他提出這次是「民主與獨裁的對抗」，如果從諸多的跡象來看，恐怕他很難站在民主的這一方。

當初賴清德以「信賴台灣」做為主訴求，看似恰當，因為姓氏好配合，加上他長期台獨的形象，整個融合起來的印象感是強烈的。但是這個口號恐怕會逐漸變成他揮之不去的夢魘；因為台獨的標誌會讓國人感到害怕，信賴也逐漸出現危機，整個人設就可能跟當初的陳時中一樣，形象逐漸崩壞。再加上台南八十八槍的問題無法解釋清楚，這對最後的投票，應該會產生連他自己都難以想像的結果。