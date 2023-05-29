民粹修法 陳致中當蠻頭祭旗

「饅頭」的由來在史書上沒有明確的記載，有人用「秦昭王做蒸餅」來推論蒸餅就是饅頭，我覺得這也不切實際，餅就是餅、那形狀就不是一個樣，就好像小S就是小S，大S就是大S，不能因為她們是姊妹而且都有「S」，就一概而論混淆，您說是吧？

相傳諸葛亮追剿孟獲時，找了一個當地的蠻族當嚮導；大軍要渡瀘江時，這嚮導說渡過瀘江之後，瘴氣薰天，一定要敬拜瀘江的江神，否則大軍必有不利。嚮導提出渡江前，必須先抓一個當地蠻人，用他的腦袋來祭祀。

諸葛亮心想，我是來安撫的（孟獲七擒七縱），怎可殺戮？想著想著，心生一計，找來伙夫，命他用麵團裹些肉餡，做成蠻人的頭型，整了十個，盛盤而出，臨江祭拜，「蠻頭」就這樣誕生啦！至於後來如何演變成「饅頭」？就非本文重點了。

話說民進黨為了二○二四大選替賴某開路而「民粹修法」，法學界質疑明顯違憲，惹得阿扁護子，甚至揚言不惜死諫，哀莫大於心死地放話「什麼事都會發生」。

台灣的政治大戲，又有一場可預見的精彩！民進黨一直以來，為了執政也如阿扁一般「什麼事都會發生」；「排黑條款」在民進黨立院黨團演出罕見的表決，司馬昭之心路人皆知。

只是拿前太子的腦袋當「蠻頭」祭旗，這個本錢可下大了！民進黨亦有幾位立委發難不能贊同。回想過去率真的陳幸妤，被街訪時咆哮演出；在咆哮的背後可知，阿扁全家還掌握了民進黨內多少黑資料？

雖說大家預期這場大戲能否更精采演出？但這一切的種種也暴露了台灣民主的悲哀！「舊太子」當年服役開著積架名車上下班，羨煞多少役男。

十年河東、十年河西，如今竟被自家人拿他的項上「蠻頭」祭旗，政治就是此一時彼一時，綠營的政治人物當引以爲鑑啊！