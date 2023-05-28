星期透視／是藍吃掉白或白化解藍？

戴遐齡 民主政治的可貴，在於人民擁有平等參與政治的權利。任何選舉的結果，在各方勢力就自身立場或利益考量，做出了抉擇。它是無法控制所有參與者的行為，或由單一勢力決定的。

自國民黨決定徵召侯友宜競選二○二四中華民國總統以來，民調並未顯示出人選確定後的上升情勢。根據日前《聯合報》公布的民調，相較於四月底，支持率甚至反而下滑五個百分點，僅微幅勝過柯文哲。自家政黨者的支持度，皆不及賴清德和柯文哲外，中間選民的支持率，亦呈現落後現象。這著實是莫大的警訊！豈料國民黨仍深陷多頭馬車的混亂，其左支右絀之情形，真不知還得持續多久，方可底定全局。

綜觀民進黨無論在內政、外交、兩岸、國防的施政表現，或清廉、學倫等道德信用破產的問題，都讓人民失望。去年底的九合一選舉，其大幅流失傳統票倉的年輕族群和中間選民的支持，創下建黨卅六年來的最差紀錄，僅五縣市獲勝，或可反映出民眾對其口號治國的疲勞感和厭倦。

然此選舉的暫時勝利，似讓不少人過度樂觀，誇大了國民黨的實力，誤以為國民黨可乘勝整合「一切可以團結的力量」。不管總統大選、立委過半，皆可手到擒來，再次執政！殊不知選民只是更討厭民進黨而已，國民黨要取得總統大選的勝利，變數多多！

事實上，從高虹安的勝出，或可明白國民黨並非選民討厭民進黨的唯一選項。雖然白軍基本上就是柯文哲一人黨，但猶如他自詡的—「固然民調低，但講到總統大選，藍綠都得怕他！」現今的政治氛圍確實給了他足以影響結果的一席之地。坦白說，民眾黨若能夠充分發揮，以更彈性的運作方式吸取國民黨的票源，再加上其他小黨，未來將成為極困難預測的「多黨派民主合作」局勢，屆時將考驗相關政治領袖的耐性和政治素養！

一旦如此，那號稱百年老店的國民黨，將受到嚴酷的考驗！遑論總統大選，若立委席位越選越少，那國民黨是否保有在政治上的影響力，便只是向歷史借時間的問題了。

一個多星期以來，隨著徵召後的混亂，藍白合的建議或揣測甚囂塵上。然因泛藍的核心力量，並不喜歡「柯白黨」，其合作的可能機會，似比想像困難許多。以去年底台北市長的選舉為例，經中廣蓋洛普民調的交叉分析，發現蔣萬安的支持者，竟無一人願意轉而支持民眾黨的黄珊珊；反之，支持黄珊珊的選民，亦無一點可能願轉向支持蔣萬安。顯見兩政黨支持者壁壘分明之勢。

國民黨要能重新站起來，根本之道在於重新取得中產階級和年輕選民的信任。因此，侯友宜必須立刻想方設法，爭取知識藍及戰鬥藍的公開支持，以掌握大局穩定民心。否則，一旦民調再下滑、鬆動，誰能保證換柱戲碼不會重演呢？如此一來，前次的勝利便只是「全民討厭民進黨」的短暫逆襲而已！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）