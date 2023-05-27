大學牽頭 城市農業拚減碳

目前國際間最大的困擾，就是氣候的異常變遷；最近「自然」雜誌就報導聯合國設定的「永續發展目標」，其中包括於二○五○年全球人民都可享用清淨及衛生的水資源，如今似乎已難達成；甚至於二○三○年時，全球仍會有廿億人缺乏安全可飲用的水。在撒哈拉以南的非洲地區，有七十％的人口無法得到飲用水，而且這種情況比廿年前更糟；在索馬利亞去年就有四萬三千人因乾旱而渴死。反觀台灣今年初各個重要水庫的儲水量，均已明顯地下降，迫使台南、台中等地開始實施定時供水，政府甚至已明令南部農田休耕。

二○一八年「政府間氣候變化專門委員會」關於升溫一點五℃的報告指出，達到這一關鍵值的影響，可能包括中緯度地區的極端炎熱天氣比工業化前時期高三℃；到二一○○年，海平面將上升○點七五公尺；八％的植物和四％的脊椎動物會喪失一半以上的生存棲息地；每年全球漁業捕撈量會減少一五○萬噸。歸咎這些自然災害原因，主要還是因為人類的活動及行為所造成。既然如此，全球各國當然就有責任與義務，盡全力設法解決以往自己所造成的惡果。

全球有五十六％人口居住在城市，而且人口集聚城市的趨勢日益增加，於二○五○年時將達七十％。為減低都市衍生的熱島效應、減少糧食的碳足跡、增加工作機會、優化生活品質等所涉因素，合理地實施城市農業定可達到舒緩氣候變遷令人擔憂的後果。因為城市農業除可吸收二氧化碳外，尚可減少空氣汙染、噪音、及表現降溫效果，輻射熱也不會長久存留在綠美化的建築體及林蔭路上；實施城市農業尚可促進城市生物多樣性、有機廢棄物資源再生利用、確保城市糧食安全、維持農產品的新鮮度、及增加種植者的收入。

教育民眾及推廣城市農業的最佳對象，即政府機構及學校。就台北市而論，最可行的單位應該是台灣大學，因為台大校園寬廣、院系所齊全、實施推廣環境綠美化或城市農業所需的專業且富經驗的人才也多，如種子、蔬果、花卉、樹木、土壤、肥料、病蟲害防治、有機堆肥與育苗及栽培介質的製備、及庭園設計等學者，多集中在農學院，只要校方同意改造校園成為紓解氣候變遷的環境，農學院就應可負責技術指導，各院系所即可於短期內齊力共赴；共同讓台大因強化綠美化各院系的公共空間、生產有機農業產品、延長建築物的使用年限、改善學生的學習環境，達到節能減碳效果、提升社會服務價值、以及增進學校整體之正面評價，如此台大在國際間的聲譽，一定會更為世人肯定。

政府於二月十五日業已修正通過「氣候變遷因應法」；尤其聯合國設立的「聯合國可持續發展解決方案網路」，最近也推出「校園淨零倡議」。此刻政府相關單位應主動積極結合大學的研發實力，全力於二○三○年前達成減碳卅％的目標；配合實施、示範、推廣、教育舒緩氣候變遷的大學，因此便展現出「大學的社會責任」，如此大學及國家的聲譽也必可顯揚在國際舞台上！