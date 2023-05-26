聽新聞
test
0:00 / 0:00

失去黨魂的民進黨 應被替換掉

聯合報／ 王清厚／退休人士（台中市）
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

「清廉、親政、愛鄉土」曾是民進黨的核心價值，這個標語處處出現在民進黨的重要場合，尤其每遇選舉，響徹大街小巷；這是在一九九三年，民進黨為了縣市長選舉而設計的口號。

民進黨在黨外時期，以打倒國民黨一黨專政、黨國不分、黑金惡勢力為建黨初心，高擧「清廉、勤政、愛鄉土」的美麗旗幟。因此，以地方包圍中央贏得大選，終於二○○○年取得執政權。可惜民進黨自一九八六年建黨以來，短短卅七年，已步當年國民黨的後塵；威權、黑金紛至沓來，與當年因此而失掉政權的國民黨相較，不遑多讓。

陳水扁執政時期，扁家的貪婪聞名國際，「海角七億」震驚海內外。蔡英文執政後，有別於陳水扁的貪腐，卻志在威權，成立黨產會、促轉會、開放萊豬美牛；以至邇來黑金崛起，如台南市議會議長選舉爆出多名議員遭受恐嚇、八十八槍擊案、國人赴柬埔寨打工詐騙案，在在讓人民對民進黨黑、金、白不分充滿疑慮，國人已失掉對民進黨執政的信任。

近日民進黨立委陳歐珀遭指控與im.B詐騙集團關係匪淺，他雖聲明退出二○二四年立委選戰，但案件愈滾愈大，短期內恐難止血，已難洗民進黨汙名。離二○二四年總統、立委的大選愈近，民進黨的黑金事恐一個個爆；掀開潘朵拉的盒子讓國人瞧瞧！民進黨已失掉建黨時的初心，對得起當年流血流汗，為「清廉、勤政、愛鄉土」打拚的前輩們嗎？

英國艾克頓爵士說：「權力使人腐化，絕對的權力，使人絕對地腐化」，一語切中肯棨，讓人深悟！政黨輪替，實為選民之福。

民進黨 詐騙集團 陳水扁 蔡英文 陳歐珀 im.B

延伸閱讀

若民進黨排黑條款不留陳致中生路 陳水扁：人生不抱希望什麼都會發生

評估扁保外就醫「欺騙世人」 王鴻薇：換掉長庚、義大2家醫院

立法院今協商排黑條款 2因素讓修法「放寬」可能性降低

入監倒數計時 陳致中擔心37年前陳水扁入獄時的歷史重演

相關新聞

失去黨魂的民進黨 應被替換掉

「清廉、親政、愛鄉土」曾是民進黨的核心價值，這個標語處處出現在民進黨的重要場合，尤其每遇選舉，響徹大街小巷；這是在一九九...

政界需要管爺的脊梁與風骨

藍營宣布徵召侯友宜參選總統，民調馬上掉了五％，讓支持者心驚膽跳，但他若能找到大家普遍認同的人當助手，會有魚幫水、水幫魚之...

台灣「第六缺」 掐經濟發展咽喉

蔡總統在就職七周年談話表示，維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位及台海穩定現狀是未來規畫重點。確實，台灣當前所面臨最嚴峻的問題...

改善道安非一蹴可幾 「3E」著手循序漸進才是長久之計

外國媒體形容台灣的道路交通環境如同「行人地獄」，引起各界廣大的回響，嚴峻執法和開罰亦隨之而來，相信近來國人都已感受到不同...

廢不合時宜高球娛樂稅

財政部長期不合理課徵「高爾夫娛樂稅」，立法委員不分黨派提案於五月廿五日立法院財政委員會審查娛樂稅法，經協商全案保留交由黨...

賄選、槍擊、詐騙？ 勿以「惡小」而為之 賴清德輕描淡寫

民進黨主席賴清德日前於該黨中執會表示：「不要因為惡小而為之，勿以善小而不為。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦