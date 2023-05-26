失去黨魂的民進黨 應被替換掉

「清廉、親政、愛鄉土」曾是民進黨的核心價值，這個標語處處出現在民進黨的重要場合，尤其每遇選舉，響徹大街小巷；這是在一九九三年，民進黨為了縣市長選舉而設計的口號。

民進黨在黨外時期，以打倒國民黨一黨專政、黨國不分、黑金惡勢力為建黨初心，高擧「清廉、勤政、愛鄉土」的美麗旗幟。因此，以地方包圍中央贏得大選，終於二○○○年取得執政權。可惜民進黨自一九八六年建黨以來，短短卅七年，已步當年國民黨的後塵；威權、黑金紛至沓來，與當年因此而失掉政權的國民黨相較，不遑多讓。

陳水扁執政時期，扁家的貪婪聞名國際，「海角七億」震驚海內外。蔡英文執政後，有別於陳水扁的貪腐，卻志在威權，成立黨產會、促轉會、開放萊豬美牛；以至邇來黑金崛起，如台南市議會議長選舉爆出多名議員遭受恐嚇、八十八槍擊案、國人赴柬埔寨打工詐騙案，在在讓人民對民進黨黑、金、白不分充滿疑慮，國人已失掉對民進黨執政的信任。

近日民進黨立委陳歐珀遭指控與im.B詐騙集團關係匪淺，他雖聲明退出二○二四年立委選戰，但案件愈滾愈大，短期內恐難止血，已難洗民進黨汙名。離二○二四年總統、立委的大選愈近，民進黨的黑金事恐一個個爆；掀開潘朵拉的盒子讓國人瞧瞧！民進黨已失掉建黨時的初心，對得起當年流血流汗，為「清廉、勤政、愛鄉土」打拚的前輩們嗎？

英國艾克頓爵士說：「權力使人腐化，絕對的權力，使人絕對地腐化」，一語切中肯棨，讓人深悟！政黨輪替，實為選民之福。