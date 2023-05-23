明年選出的下任總統，能否重新恢復台海兩岸的和平穩定，或將台灣持續帶往戰爭邊緣的路線前進？將嚴肅考驗著全國人民的智慧。

蔡英文總統執政七年來，雖然努力推動「潛艦國造」、「國機國造」、「全民防衛」、「不對稱作戰」等建軍備戰的國防自主政策，並積極與美國維持極良好與高規格的軍事採購關係，希望帶來國家安全。然而二○二一年英國《經濟學人》的封面故事卻指出，台灣已成為全球最危險地區。

二○二二年八月中國大陸在台灣周邊六個海域發動空前規模的「圍島」海空聯合軍演，並發射東風導彈穿越台灣上空；今年四月中共解放軍再度在台灣周邊執行「環台」軍事演習，大量機艦逾越海峽中線，中共航母山東艦隊更首度參演，險峻情勢顯示兩岸隨時可能爆發戰爭。兩岸關係會走到瀕臨戰爭地步，實與民進黨政府不承認「九二共識」，但又提不出更好的兩岸和平方案有關。

民進黨主席暨總統候選人賴清德，近來多次公開表示「台灣追求和平的方式應該要靠國防，而不是九二共識」、「接受九二共識是走回頭路」，甚至強調「備戰才能避戰、能戰才能止戰」。否定「九二共識」，欲從「軍事」、「備戰」思維角度來處理兩岸問題，最終恐將為台灣帶來戰爭劫難。

國民黨總統候選人侯友宜對兩岸問題，曾公開表示「反對台獨」、「反對一國兩制」，遵循「中華民國憲法及兩岸人民關係條例」並期待「兩岸和平」。民眾黨總統候選人柯文哲對兩岸問題的態度則是「兩岸一家親」、「兩岸和平，台灣自主」並主張召開「兩岸共識國是會議」。上述在野黨兩位總統候選人，雖未表明是否支持九二共識，但都願從「和平」角度解決兩岸衝突，較不致為台灣帶來戰爭風險。

近年民進黨政府不斷擴增國防預算，向美國大量採購武器，延長義務役役期至一年，希望持續累積「聯美抗中」的能量，然軍事作為已無法再說服多數國人。據台灣民意基金會五月十二日公布之最新民調，有高達四成七民眾，不樂見民進黨繼續執政，比樂見者多出五點六個百分點。

下任總統不能帶來戰爭，因為台海兵凶戰危絕對不利於台灣人民。新總統的兩岸政策應是以「溝通對話」、「經濟交流」取代「軍事對抗」、「政治對立」。如此和平的戰略作為才能化解兩岸的高度軍事緊張，使台海安全穩定。