國民黨沒有自由民主DNA？

民進黨總統參選人賴清德表示，國民黨沒有自由民主的DNA。諷刺的是，這個說法對照他自己的從政作為，反而凸顯出他對自由民主的無知；更糟糕的是，這樣說國民黨，又顯得他缺少良心。

沒有國民黨的辛亥革命，就沒有中華民國；沒有國民黨主導的中華民國憲法，就沒有現在台灣的自由民主。中華民國憲法在民國卅五年通過，這部憲法是一部自由民主的憲法。雖然經過共產黨叛亂、政府撤退來台、戒嚴，但是解嚴後的中華民國，就是回歸憲法；如果現在的台灣是自由民主的社會，當然歸因於這部憲法。

民國卅五年的憲法精神呈現的是：中華民國的政治體制是一個自由主義的民主政治（liberal democracy）。如果國民黨沒有自由民主的基因，怎麼可能制訂這樣的憲法？這段歷史婦孺皆知，賴清德把過去國民黨人爭取自由民主所付出的生命代價和心血全部抺煞，把民進黨在台灣爭取自由民主的功勞無限膨脹，完全忘了「前人種樹、後人乘涼」的道理，不知感恩，只有缺少良心的人才會如此大言不慚。

再談賴清德的無知。前總統馬英九二○二一年在聯合報投書，控訴蔡英文執政下的社會離「民主」愈來愈遠，趨近「不自由的民主（illiberal democracy）」或「民選的專制（elected autocracy）」。我相信賴清德不懂這篇文章的意義，因為他不懂自由主義；如果他真懂這篇文章，而且重視台灣的民主鞏固，他應該反對陳菊擔任監察院長，反對許宗力以「再任」的文字遊戲，踐踏「大法官不得連任」的法意。

就算他不懂自由主義，也至少應該懂得「民主就是法治」這個概念；可惜一個自稱「擁有自由民主基因」的人，卻視「法治」如無物。二○一五年台南市議會議長李全教涉及賄選，時任台南市長的賴清德因此不進議會長達二三二天，最後遭到監察院的彈劾，他的回應居然是「監察院早該廢了！」

這裡涉及兩項對民主的無知：首先，民主國家重視人權，所以法律上採取「無罪推定」，目的是「寧可放過一百，也不願錯殺一個」，因此一個人在未經司法判決定讞前，必須假定他是無罪的。李全教當時只是涉及賄選，司法程序尚未完成，賴清德就將他定罪，即使他是「神」也不可以這樣，因為民主靠法治，不是靠個人的天縱英明。

其次，賴清德不進議會，是對選民不負責任，然而他對監察院的彈劾不但沒有任何悔意，還以輕蔑的態度轉移焦點（廢除監察院和他犯錯是兩回事）；這種藐視制度的心態，不是專制是什麼？監察院該不該廢，見仁見智，但只要還沒廢，它就是全國最高監察機關。賴清德可以不同意監察院的決議，但是不尊重正當程序的結論，就是不尊重自由民主。

現在台南市議會民進黨的議長也涉及賄選，但是我們從沒聽過身為黨主席的賴清德說過什麼！讓一個雙標、良心太少、對自由民主無知的人當總統，我期期以為不可！