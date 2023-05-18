聞過則喜 NCC不應上訴

台北高等行政法院（北高行）十日就一○九年訴字第一四三五號案做出裁判，判決國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）於一○九年十一月十八日第九三八次委員會決議，對申請換發衛星廣播電視事業執照之中天電視台（中天），以營運不善為由駁回換照申請之處分有「錯誤」且「於法有違」，應重為決定！

如今，主控權已回歸ＮＣＣ之手，如何走出法制（法匠式執法）到法治（上善若水的良制）的「新聞自由」康莊大道，端視委員們一念之間。筆者提供兩點建議：

一、新聞自由乃民主社會言論自由的「擴大器」，開放和鼓勵應遠重於限縮和處罰：

北高行裁判之新聞稿具體指摘，ＮＣＣ因「違反換照審查辦法⋯基礎錯誤而資訊不完全，足以影響所憑審議不予換照之結論，⋯，原處分自於法有違。」又ＮＣＣ需依北高行判決之法律見解重為審議，因此就中天請求撤銷違法處分勝訴，就「是否准予換照」及「賠償」部分則尚待ＮＣＣ重為適法判決而定。

筆者一方面肯定北高行秉持法律人良知，勇於指正ＮＣＣ決策過程違法瑕疵，而秉持「有疑，有利被告認定」之正確做法，此亦為行政法院審理民告官訴訟應有之審慎態度！另一方面，該「一部勝訴一部敗訴」非但不是陳建仁（行政院長）口中判決「有輸有贏」的評價，反倒是北高行為尊重「權力分立」之憲法原則下，用形式上的敗訴判決留給ＮＣＣ判斷餘地（決定權）的不得不，實則北高行不認同ＮＣＣ不予換照決議已盡在不言中！亦即，本案中天雖小輸面子實則贏了裡子！

筆者認為ＮＣＣ之職責既然是落實憲法言論（新聞）自由之保障，媒體監督理應抱持開放求好而非嚴罰之立場，提供衛星電視台繼續經營並服務閱聽民眾機會。其實，民主社會串流及社群媒體蓬勃發展下，決定媒體去留是市場而非政府！

二、參考廿年前原子能委員會（原能會）令國人讚嘆之前例，ＮＣＣ應放棄上訴、重為換照決議，樹立行政機關聞過則喜（及節制濫權）之良制！

二○○二年民生別墅國家賠償案，原能會測得民生別墅有海砂輻射汙染卻未盡告知義務、造成住戶損害，原能會遭法院判決敗訴賠償。原能會雖得上訴，但是，原能會長官（經法務建議），採聞過則喜果斷放棄上訴之決定，展現政府存在乃為民服務的謙抑本質！這樣的故事值得ＮＣＣ學習！

筆者投書《行政法院—法治國穹頂上搖搖欲墜的「拱心石」》、《為法治，吳院長就辭職吧！》就是期待法院能臨淵履薄，實踐許大院長口中：「行政法院如同法治國穹頂上的『拱心石』」的招牌！因此，筆者固然了解ＮＣＣ有權上訴，然執意上訴，最高行雖仍可維持北高行之原判！只是無端司法資源浪費、正義姍姍來遲的成本將是全民埋單，屆時ＮＣＣ公信力難免蕩然無存！

基上，筆者建議ＮＣＣ應放棄上訴、重為換照決定，才能達到ＮＣＣ促進通訊傳播健全發展的初衷！