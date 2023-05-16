台灣高教掉入貧窮陷阱

據內政部公布的數據，台灣民眾接受高等教育的比率，全球僅次於加拿大，與日本並列第二。但量的增加不代表質的進步，最新泰晤士高等教育世界大學排名，台大跌至一八七名，QS世界大學排名也下降到七十七名。雖說大學排名只是表象，卻敲響台灣高等教育的警鐘，也代表未來我們整體的人才競爭力將遠落後於其他國家，不能不慎。

台灣的高等教育從教改廣設大學開始，就逐漸朝著平庸化方向沉淪，資源不足是很大原因。高教財務主要來自學雜費收入及政府經費補助，然而學費從民國九十三年起就凍漲，即使廿來物價指數累計已增加近二成，但學雜費調幅卻極為有限，遠跟不上通膨速度。政府經費也有限，每年僅約千億台幣。就以台大而言，年度經費預算不到二百億，對比中國大陸的清華大學，同年度經費預算就有一千八百多億台幣。即使加上民間產學合作和捐贈，換算下來台灣一位大學生每年經費只有十至廿萬元，甚至比私立幼兒園生一年十五萬元還少，對比亞洲及世界先進國家有顯著落差。

學生分配到的教育經費不足，大學教授也普遍薪資低落。根據台大人事室資料，第一年助理教授的月薪換算其工作時數，時薪不足三百元，不少教授出走企業或國外；這樣的薪資更難以吸引國際優秀師資來台灣任教或做研究。長此以往，台灣與國際頂級大學的差距將愈來愈大，影響優質人才培育及國家競爭力。

前段大學面臨國際競爭力不足的危機，但台灣更多的大學面臨的是生存挑戰及退場問題。過去廣設大學，如今負面效應已現，生源不足導致註冊率下降，佷多私立大學受傷極重，去年就有十九所大學已達招生不足六成的淹水線，面臨退場命運。本地學生不足，境外生源就非常重要，其中又以陸生為主要來源；但政府對陸生卻不甚友善，設有諸多限制。兩岸急凍後，陸生人數大幅減少；而新南向國家因為語言關係，來台學生也不多。對於經營困難的學校，政府尚未有明確的退場機制，將來勢必又引起混亂，後患無窮。

少子化固然帶來影響，但台灣高教問題關鍵其實不僅是少子化，而是國家願意挹注多少資源來厚植師資及培育學生。合理調漲學雜費是方法之一，但要有照顧弱勢的配套措施。過去我也曾提及，中研院一年有約一百卅億的預算，其實是搶食了有限的資源大餅；若能維持中研院士的崇高名譽及無給職，但將旗下研究機構「解甲歸田」併入各大學，不但可以使高等教育每年增加百億以上研究經費，這些學者也可增加各校研究實力。

另外，政府也可透過抵稅減稅方式，鼓勵企業捐款給大學。美國知名大學來自校友及企業捐款的基金總額驚人，造就了美國一流大學的競爭力。有了充足財源，大學院校不論在聘用教授或招生方面，都可吸收到全球頂尖人才。

教育乃百年大計，影響深遠，高等教育的重要性更無可言喻。因為政策不當，台灣高教已陷入貧窮陷阱，如不積極匡正，只會更加惡性循環。巧婦難為無米之炊，在財源有限情況下，難以培育產業所需的高階人才，更無法與國際競爭，盼政府正視危機。