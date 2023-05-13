NCC程序不正當 法院無權管？

經過兩年多的纏訟，台北高等行政法院撤銷NCC對中天原處分，並要求NCC應依據判決所為法律見解重啟程序。NCC立即發新聞稿指出，北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，故必提起上訴。如此聲明產生一個問題：法院真無權審查獨立機關的處分？

由於有線電視、尤其是新聞台的發照與否，涉及言論與報導自由的保障，則其決定必須要能排除上級機關的干預，也因此特別設立具有獨立性的委員會即NCC，以保證行政處分的客觀與中立。

而因新聞台換照與否，涉及電視營運、新聞事業與倫理等等，致為高度專業及屬人性之評定，在司法機關不具備此等專業下，就應尊重獨立機關的判斷。但此尊重，不代表其處分可以不受任何監督與司法審查，法院仍可對決策事實基礎有無錯誤、是否符合正當程序、有無違反平等原則等，進行所謂低密度審查。

於中天換照案裡，當事人於聽證前無法閱卷，陳述權受到壓縮，甚至也未給與詢問及辯論機會，實嚴重侵害正當程序之保障。至於最具關鍵的評分基準，本於程序法定，理應適用二○一八年修正後的換照審查辦法，而不可任由主管機關以不具法效力的行政規則替代。或有正當化的理由在於，適用舊的評分基準對當事人更有利，但因此等評分乃具有高度屬人性，且在時光無法回溯下，這只能是種猜測，既無以預測，亦侵害人民的信賴利益，更破壞法之安定性。

此次北高行的判決，並非在審查NCC本於專業之評分，而是將重點擺在處分過程是否符合正當法定程序。如此的程序瑕疵明顯重大，實足以動搖最終處分的做成，就注定不換照處分遭判決撤銷之結果。只是司法者畢竟不具此等事務專業，故法院雖撤銷原處分，但仍駁回原告希冀法院命NCC直接換照處分之聲明，僅要求NCC須依判決所示的意見，依法重為處分。這可說完全反映出司法的被動與自我節制。

因最高行政法院是屬於法律審而不審事實，故若原審判決無任何違背法令之處，上訴就會被駁回而確定。只是此案件又將回到NCC重啟程序，還是可能為同樣處分，若如此，當事人又得再次陷入漫長訴訟夢魘，凸顯行政救濟的本質缺陷及民難與官鬥的現實困境。