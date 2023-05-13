國軍不考體能 自廢武功

據統計，一一一年志願役士兵不適服人數共計四○六六人，創下近年新高，而報退原因以個人生涯規畫所占比率最高，達到四成三，其次則為適應不良，占了三成五，而家庭因素只占一成六。

或許是考量到志願役士兵未達年限即報退人數不斷攀升，加上少子化關係，另也為提升報考意願，國防部在今年志願役預備軍官班考選計畫中，將體能測驗調整為錄取成績同分評比項目，不列入錄取資格要項。體能測驗只作為參考，不再是錄取要項。

國防部「自廢武功」讓人錯愕，因為志願役預備軍官掛階任官後多為基層連隊排長，而排長每天要帶領連隊跑步和體能訓練，如果連最基本的跑步和體能測驗都無法通過，那要如何成為士官兵表率？一旦讓士官看不起，便很難在部隊生存，最後只能以「適應不良」申請不適服而離開軍中。

國防部不應為招募人才而輕忽體能測驗，畢竟體能是職業軍人的根本，有良好的體能才能保家衛國，才能接受嚴酷的部隊訓練與挑戰；況且通過基本體能測驗，再經過入伍訓練、期末鑑測的三千公尺徒手跑步測驗，掛階任官分發到部隊，有基本體能更能快速融入連隊，否則每天擔憂體能跟不上連隊，在部隊繼續服役的意願便會降低，報退意願則會增高。