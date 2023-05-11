玻璃心政府 視人命如草芥

郭台銘在臉書爆料，當初要買ＢＮＴ疫苗的時候受到政府阻撓，蔡英文總統甚至派當時的總統府秘書長李大維向郭傳話：「這個大小姐說，還是不要買了。」

這逼得總統府第一時間出面否認，行政院前院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧也立馬在臉書貼了一封稍早被釋出的郭台銘與德國友人私人電郵（至於如何釋出不得而知），內文提到蔡政府因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），由於代理商上海復星藥廠無法接受，因此交易被迫取消。

很顯然，總統府或者郭台銘勢必有一方在說謊。總統府跟李大維前秘書長都已公開否認，只是面對如此嚴重的指控，不管是「大小姐」或李大維卻不敢對郭提告，令人相信郭的爆料絕非空穴來風。

但是最有趣的應該是這封電郵。從內文中可以清楚看出，民進黨不敢搞台獨建國，只能透過這種商業合約趁機玩玩台獨的文字遊戲，既沒出息又滿了玻璃心，而把人民的生命置之度外。誠如郭所說的，人民因此晚了幾個月拿到疫苗，而這幾個月，原本可以少死多少人呢？

當一個政府不把人民死活當一回事的時候，這樣的政府還有什麼存在的價值呢？

何謂黑心政府？這就好比有一種救命的藥，但是這個政府規定只能由它跟別人買，而它就偏不去買，因為它跟另一家公司有特殊關係。結果那家公司的藥沒人要，這個政府只好假意讓那些想買藥的善心人士買來救人，然後再誇口說都是自己很努力在幫忙。

可悲的是，這樣的政府竟然還有一堆死忠者在力挺！

李大維口中的這位「大小姐」，號稱擁有一點五個博士學位，但是說起話來，只要不讀稿，就只會呃呃呃；不信任核電，但相信可以用愛發電。

這樣的領導人，視人民的生命如草芥，把意識形態看得比百姓生命還重要，竟然還有將近五十％的支持率，你說，台灣的民主病不病態呢？