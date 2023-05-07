本月六日英國舉行查理三世加冕典禮。英國上一次君主加冕，為一九五三年伊麗莎白二世加冕。七十年後，英國迎來另一次歷史光輝時刻，加冕大典成為英國舉國歡慶國家盛事，亦引起全球注目。

去年查理三世登基成為英國新君主，締造兩項歷史紀錄。其一，查理任英國王儲七十年，為英國史上等候繼位時間最長的王位繼承人。其二，查理登基時七十三歲，為英國有史來登基時最年長君主。查理三世登基成為英國新君主，但這位新君主，對英國人民而言已是最熟悉王室成員。

加冕典禮中，許多儀式延續千年傳統，見證這個歷史悠久的國家，如何在傳統與現代浪潮衝擊下破浪前行。

查理擔任王儲時，引發最多熱議的，莫過於他與黛安娜的婚姻，造成他個人聲望斲喪。此外，查理擔任王儲時，熱中針砭時事議題，頻招致干預政治指責，引發外界擔憂其登基後恐戕害君主政治中立的憲政原則。

另一方面，查理擔任王儲期間，於慈善與環保領域的投入與付出，則為人津津樂道。特別是，查理對於照顧社會弱勢的熱情與成果夙負盛名，且長久以來對環境永續、氣候變遷等議題振聾發聵。

查理母親伊麗莎白二世，在位時享有高達八成民意支持度。相較於此，查理的民意支持度則遠不如母。不過，查理已備位逾一甲子，且長年跟隨擁有教科書等級君主美譽的伊麗莎白二世，此亦為查理踏上王者之路的有利資本。

英國素享民主母國美譽。英國建立的「西敏模型」民主政治中，世襲產生的君主、非民選產生的上院、與選舉產生的下院，共同組成英國憲政的核心。非民選產生的君主，不受政黨利益牽絆，得以調和、補充民主的不足。此外，君主雖非民選產生，但在國家、立法、行政、司法、宗教、及國協等層面，扮演統而不治的憲政守護神角色。

新與舊，始終是英國君主的一體兩面。

查理三世繼位新君主後，迎來嶄新時代。相較於伊麗莎白二世登基時，現代英國已是更多元、更開放國家，並面臨許多前所未有挑戰。

英國古老普通法：「君主永生不死」，乃因君主世襲不輟。

英國君主改朝換代，亦凸顯世襲君主的易與不易。每位君主大不相同，王冠之下如同一般人天賦獨特個性與能力。每位君主亦有相同宿命，他們皆為君主不死的化身，承載奉獻國家天職與王冠之重。歷史涓涓長河中，君主成為英國歷史延續、民族情感寄託、國家團結與政治穩定運作的基石。

傳承與創新，正是英國政治的特色與魅力。一方面，透過歲月累積，英國政治保留蘊藏歷史智慧與莊嚴。另一方面，透過制度改革，英國政治不拘泥窠臼而與時俱進。

英國新君主如何在傳統與革新兩股矛盾力量中融舊鑄新，帶領社稷賡續發展，亦為千年王室與國家能否邁向下個百年關鍵所在。