保固+美學 讓龍騰斷橋兩全其美

聯合報三日報導「龍騰斷橋鋼架加固，挨批四不像」，看見所附照片，為之洒然。用拱形鋼構支撐有危傾之虞的紅磚斷橋，加固功效固然立現，然其對斷橋美形破壞，則是無以復加。

於一九○七年三義鄉龍騰村建成的跨越魚藤坪溪縱貫鐵路橋，在一九三五年大地震中斷裂，龍騰斷橋部分原是整座鐵橋北端的四孔砌石拱橋墩，鐵橋震斷後因不堪修復，乃棄之另建。殘留下來的磚造橋墩，成了今日三義的景觀地標—龍騰斷橋。斷橋拱門造型與背後天際線，形成一幅令人驚豔的景致，是「力與美」的絕佳結合。

龍騰斷橋之景，固然因天然驟變造成，難道不能以後天藝術造型來增添其美，同時也賦予加固之效？保護古蹟不失原味固然是其核心價值，也是第一選擇；若是保固與原味不可得兼時，何不另類思考，將保固與美學結合，以美學之形，行扶傾之實？譬如將加固鋼架設計成兩位比武俠客，各自背拱著斷橋（形成支撐的桁架），並在舉手投足間展現張力之美；又或藉用朱銘先生的太極造型，雙掌直伸呈力霸山河之勢，恰似撐斜扶正的加固結構於美學上表現。

力學鋼構設計大多數的營造商都可達成，而美學雕塑的創作則需開標徵募作品（甚至國際標）。好的創作不僅有錦上添花之效，甚或有石破天驚之作，能為景點開創新局也說不定。

建於一七九三年的羅浮宮，其原始建築甚至始於一一九○年代，一九八九年貝聿銘先生為其設計一座金字塔形入口處。這個全部採用玻璃建材的金字塔，不單沒有破壞原來羅浮宮古建築的典雅，更為它增添了一分靈氣，成為羅浮宮最美景點之一。

保護龍騰斷橋是必須做的事，我們何不在保固龍騰之上，添一分鶴舞之姿 ?