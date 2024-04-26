聯合報社論／教改災難未重建，教育部又仇師毀校？

教育部近日公告「不適任教師調查」新規，明訂校事會議調查小組全數外聘，不再包含校內人員。全教總批評，教育部的作法形同在破壞學校專業，製造師生的不信任感，呼籲教育部長潘文忠勿在卸任前宣布「仇師毀校」政策。教改卅年造成的教育災難迄未收拾，旋即又爆發教師團體不滿教育部「仇師毀校」的控訴；我們的教育政策與教學環境，為何讓基層教師如此憂懼與悲憤？

教育部同步公告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》和《校園霸凌防制準則》。前者，旨在改變不適任教師處理機制；後者，則將校園霸凌區分為「生對生」和「師對生」霸凌，「師對生」霸凌也將適用不適任教師處理機制。新制整併調查處理機制，是希望減輕學校負擔，因而明定教師的阻卻違法事由，鼓勵並保障教師積極輔導管教學生；明顯達到解聘、不續聘、停聘的情況，才要組成調查小組。這些規定本身並無太多爭議，但在校安補破網與防制霸凌問題重重下，新規能否順利落實卻很難說。

問題在，不適任教師的處理新制，規定調查小組「全數外聘」，立馬引爆教師團體與教育部、人本基金會間的長期心結。教育部和人本基金會表示，新規排除校內教職員，就是要防止「師師相護」；毫不掩飾對於教師的不信任。如此針對性的修法，卻讓基層教師心寒。全教總指出，「仇師」的教育政策和法令，綁住教師、破壞親師互信；「防師如防賊」，也讓學校疲於奔命，導致教育虛耗。

人本教育基金會列舉了幾起案例，證明現行校事會議調查小組因同校教職員的身分衝突而中立性不足；調查報告內容違背法令，也凸顯專業不足的問題。全教總則認為，個案問題應回到個案處理，不應動輒祭出新規；少數不適任教師當然要積極處理，但不應把全體教育人員當作假想敵。調查小組成員全部外聘，形同否定學校專業；而且外聘人員不了解校園生態，如何可能做出最適切的裁決？

去年底，震驚社會的國三生割頸案，最能說明教師不被信任卻須負責的無奈與憤怒。割頸案發生後，潘文忠要求學校應注意學生違禁品的管理，惹怒了基層教師。原因是，學校檢查書包可能被究責，而教師管教權幾已被沒收。尤其，去年綠委范雲和人本基金會政治施壓，要求嚴懲一所在畢旅前搜索學生行李的高職，更讓學校不敢處理學生攜帶違禁品的問題。管教權被限縮，專業不被信任，學生出事卻需校方扛責，教師豈能不憤怒？

不可諱言，確有少數不適任教師的處理未盡妥適，因而被懷疑「師師相護」。但完全排除校內人員，則是矯枉過正；外部人員不了解學校生態，相關裁決極可能失之偏頗。何況，調查小組組成的改變，立刻製造了社會和教師的信任危機，無論調查結果如何，都是雙輸局面。校園霸凌防制新制規定處理小組至少「過半外聘」，才是值得參考的作法。

事實上，教師的枷鎖何止不適任教師機制？許多基層教師早就被浮濫的投訴和繁複的處理程序，折磨得身心俱疲。教育政策愈來愈嚴苛，教育環境愈來愈不友善，政治干預愈來愈肆無忌憚；教師專業不受尊重，教育部不挺，家長不信任，許多老師連學生都不敢管教，還會有多少「師師相護」的勇氣？他們有的，只是教育當局「仇師毀校」的悲憤。

潘文忠曾執行蔡政府拔管任務失敗，身殉復活。他雖未折斷大學脊梁，也勿在下台前摧毀中小學。