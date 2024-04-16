經濟日報社論／賴政府不能坐視產業結構失衡

賴清德準總統公布首波內閣人事，由卓榮泰出任閣揆，並期許為「AI行動內閣」，借當前流行的AI一詞以彰顯行動、創新（Active & Innovative）。雖然新內閣並不是以AI人工智慧為號召，但我們仍要提醒賴政府，在高度發展的經濟環境，政府能量相對愈來愈弱，可做的相對有限，主要還是靠企業努力，若未能看清台灣經濟面臨的危機，一股腦兒趕時髦追趕AI產業鏈，極可能讓產業發展失衡。

表面上看，被視為新工業革命的AI產業，帶來對半導體業的需求，台積電等利多不斷、股價屢創新高，帶動台股持續飆升，股民皆大歡喜，高檔餐廳一位難求。稍早，蔡總統洋洋自得：「作股票的這幾年應該都有賺吧？」並以主計總處資料，佐證台灣經濟成長率八年來居四小龍之首，人均生產再度超越韓國。

在亮麗的經濟表現下，產業分布不均的「灰犀牛」卻已直逼眼前。台灣谷歌前董事總經理簡立峰，上月在產業論壇演說時指出：台灣被列為世界「最危險的地方」，不是因為兩岸關係，而是經濟高度集中在單一產業和公司－台積電市值占台灣股市超過三成，也相當台灣一年的GDP；但沒有一種產業或企業會長長久久，必然有其盛衰的循環周期，產業太過集中面臨高度波動的風險。

顯然，這種提醒並沒有受到賴清德準總統和他的團隊重視，因為他的競選政見，完全沒觸及將如何處理產業結構不均的問題。尤有甚者，在蔡政府的八年任期內，也對這個問題視而不見。即便是財經專家一而再、再而三地質疑台灣已面臨「荷蘭病」的問題─因半導體業一枝獨秀，占用大量稀有的水電和人才資源，導致其他產業難以競爭發展，產業結構愈來愈畸形發展，所得分配益發不均，難以承受愈來愈大的產業波動風險。但言者諄諄、聽者藐藐，過去蔡政府完全不予理會，未來賴政府看來也會如此。

事實上，產業高度向半導體業傾斜的風險，早在這幾年顯現出來－疫情剛發生的前兩年，因市場對資訊產品高度需求，我國成長率明顯高於先進經濟體平均值：依國際貨幣基金資料，2020年以3.4%對-4.2%，2021年以6.5%對5.6%。但在世界進入不景氣、對資訊需求轉弱之下，我國經濟表現立刻反轉且落後，2022年以2.4%對2.6%，2023年則是1.4%對1.5%。在今年世界需求恢復之下，我國又被預期以3.0%超越先進經濟體的1.4%。

這種因產業高度集中所產生的時強時弱，造成企業經營和投資的高度困難，也導致勞工的工作和收入不穩定，絕非好的狀態，而股市卻因諸多半導體業權值股的影響，幾年來持續飆升，難以反映這種窘況。但可以確定的是，所得分配持續惡化─吉尼係數從2017年0.337升高到2022年0.342，五等分高低所得差距倍數也由6.07倍增加到6.15倍。2011-2021年間受雇員工報酬的GDP占比，也從45.7%降到43.0%，但晶圓廠所到之處卻房價飆升，令一般年輕人無力買房，少子化更加嚴重，今年3月出生1萬人、死亡1.7萬人，令人瞠目結舌。

對這種產業失衡造成的所得分配不均現象，連主計長都承認政府該負較大責任；但蔡政府從未提出有效的解決辦法，只會在選舉接近時，藉各種名目提供補貼發錢，而非透過有力的產業政策，發展那些逐漸萎縮的產業。例如，農業競爭力愈來愈弱，政府卻未投資相關的農業研發，只會增加對農民的各種補助。弱勢製造業也類似，不提供更多資源給相關研發機構，來強化其企業競爭力，又無力突破區域貿易協定，讓其和外國公平競爭，地價又高到讓傳產難以承擔，業者當然只能節節敗退。

賴政府團隊必須認真想想，哪天美日歐半導體業恢復繁榮時，台灣經濟會是何種景象？