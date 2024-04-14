經濟日報社論／富中央卻窮地方 財劃法應修正

中央與地方財政收支劃分法（簡稱財劃法），已經25年沒有修正了，上一次修訂是在民國88年，主要是因為當時凍省，政府把原本屬於台灣省政府的功能一部分收歸中央，一部分分給地方，於是把原本的台灣省收支分配到中央與地方，所以財劃法當時作了大幅度的修訂。現在25年過去了，台灣經濟結構大幅度的改變，中央與地方權限也有很大的變化，原本只有二都，現在變成六都。為了因應中央與地方功能的改變，應該同步調整中央與地方財政分配，如此不但能達到財政公平，更重要的是真正實現地方自治的理想。

一般來說，公共財政的目的就是為了因應政府施政所需，而必須要有相對應的收入來支應，中央與地方財政劃分當然應該要與中央和地方權限劃分有關；收支也應該達到相對的平衡。在民國88年凍省之前，中央的收入維持在六成左右，約占政府全國總收入的60.9%，而當年中央支出占政府全國支出的58.0%；在此同時，地方政府（包括省政府和各地方政府）的收入占 39.1%，支出占42.0%，所以當時中央與地方的收入和支出大致上是維持平衡的。

凍省之後，中央把一些省政府的收入收歸國有，使得當年中央收入占政府總收入暴增到73.5%，但是支出只增加到66.1%，導致中央很有錢，而地方政府工作很多，財政上卻是苦哈哈。雖然，最近這些年中央對地方提供一些計畫性補助款，但是地方的收入和支出卻一直無法打平，而中央財政卻是十足飽滿。尤其是最近幾年，中央每年都有數千億的超徵稅收，讓中央政府經常以特別預算或其他方式來花錢，造成許多中央財政紀律上的問題；可是許多地方政府仍然是財政困窘，經常需要向中央乞討，容易導致執政的不公平。

以民國111年的資料來看，中央政府收入占政府總收入的72.6%，而支出只占60.2%；相反的，地方政府的收入只有27.4%，支出卻占了39.8%。也就是說，直到現在，中央與地方財政收支仍存在著非常嚴重的垂直不公平。以民國111年的政府總收入3.3兆計算，如果要地方政府的收支維持平衡，都達到40%的話，中央對地方的補貼應該還要增加約4,200億才夠。

為了確保地方能夠拿到這些原本就屬於自已的財源，我們建議財劃法修法時，應該把這些財源放到地方政府的統籌款項目中，以法律來確保地方政府可以分配到這些款項。也就是說，財劃法中關於所得稅、營業稅和貨物稅等三大稅種的中央與地方分配比例應該重新修訂，讓地方政府得以確保擴大在統籌分配款項的收入。

除了上述中央與地方財政劃分問題外，地方政府之間的水平公平也很重要。在目前的財劃法中，一般來說，六都的財源比較豐富，而六都以外的縣市大都是以農業和觀光為主，造成財源收入上的不足。因此未來在修訂財劃法時，也許應該把農業和觀光等因素的貢獻度放大，讓較窮困的縣市能夠得到更多的財源。

最後，過去經常出現「中央畫餅、地方買單」的情況，未來在財劃法中也應該立法避免這種情況。也就是說，當中央推出某一項政策時，應該同時提出相對應財源，而不應該是中央提出政策，而要求地方政府執行，卻不提供財政支援，這樣不但不符合財政紀律，而且違反地方自治精神。

總而言之，財劃法已經25年沒有修訂，而現在不論是經濟結構，或是地方政府架構都完全改變，中央與地方財政收支可以說是非常不平衡，中央富裕而地方窮困的情況非常嚴重。因此，現在重新修正財劃法正是時候，朝野應該共同努力完成。