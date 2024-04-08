經濟日報社論／準總統產業之旅要更接地氣

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總統當選人賴清德下月20日就任，本報社論曾建議首任內閣組成應多考慮具財經背景人士，並儘早提出具體政策，讓產業界能更瞭解新政府的施政方向。賴清德已經啟動產業之旅，並以台積電與半導體產業作為出發首站，顯示他知悉拚經濟成績單對他開展首任任期的重要性，產業界也欣見準總統的這一步。

八年前蔡英文總統在首任就職演說中提到要推動五大創新計畫，分別是智慧機械、綠能科技、生技醫藥、亞洲矽谷及國防產業。這項計畫是蔡總統執政拚經濟的起手式，在公布之初就在產業界引發擔憂，認為五大創新計畫雖有願景，但跟台灣現有產業的關連性較低，特別是在當年已是台灣經濟主力的半導體產業，在五大創新計畫中卻較少著墨。

五大創新計畫引發的波瀾，在時任台積電董事長張忠謀的公開談話後達到了高點。張忠謀當時利用出席工商協進會早餐會的機會，直言蔡政府若只看重新產業，把現在的都忘了，即便新的產業都成功了，也補償不了老產業的衰退。張忠謀的談話是希望蔡政府的產業政策，別忘了半導體業。之後蔡政府調整施政方向，重新關注半導體等相關產業發展之需要，台積電近年持續擴張並達到世界級企業，若沒當年張忠謀的呼籲與政府的政策調整，恐怕就沒有今日台積電的護國神山地位。

賴清德記取當年經驗，他的產業之旅第一站就選擇了台積電與半導體，顯然他已體會到台積電與半導體是台灣經濟發展最重要的組成。此外，賴清德的產業之旅才開始走，後面還有相當長的旅程，對他上任後怎麼推動產業政策影響重大，我們建議準總統可以對準台灣經濟發展的需要，既能聽到產業界的聲音，也能更接地氣。

賴清德的產業之旅已與半導體、無人機、工具機、旅遊業等產業交流，但對於產值大、就業人數眾多的傳統製造業或內需服務業的交流目前仍偏少，而這些產業當前可能正需要政府協助轉型，或在加入區域經貿整合一事上讓台灣有更多進展。舉例來說，塑化產業近年面臨來自內外不利因素的考驗，對內有產業轉型永續或高值化的挑戰，外在有我國未能加入區域經貿整合的難關，塑化業產業鏈極廣，從業人員也多，手上並不缺資金，缺少的是一個明確的轉型發展計畫。

從總經數據上來看也反映產業界的憂慮。主計總處上修台灣今年成長率預期至3.43%，但另一方面卻將民間投資成長率預估從3.17%下降至1.45%。官員或可解釋這樣的修正是因為產業界擔心今年地緣政治，特別是美國與中國大陸情勢的變化，暫時擱置部分投資計畫，但我們這幾年不斷提醒，國內多個老牌傳統產業的投資逐年遞減，代表這些獲利資優生手上雖有大筆資金，卻找不到好的投資標的，如果情勢不變，這些產業在國內的布局恐怕將逐漸凋零。

從近年國內外經濟發展的大勢來看，我國的半導體、ICT等產業仍將繼續擴張並維持榮景，賴清德與新政府繼續支持這些優勢產業是正確的作法。但同時間，我國經濟發展也不宜完全押寶在單一產業，而是要多點進行，讓既有的優秀產業能夠找到繼續成長的道路。

張忠謀過去在評論蔡政府的產業政策時曾說，創新與分配相互矛盾，若沒有成長，就業與分配就無從解決。賴清德的產業之旅必須找到創新與成長的平衡點，也要找到台灣產業多元發展的平衡點。準總統的產業之旅目標正確，但要讓新政府推動產業政策更接地氣，賴清德的產業之旅的安排，觸角與雷達得更廣一些才行。