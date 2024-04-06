經濟日報社論／對「金融兵推」的幾個具體建議

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日前中央銀行總裁楊金龍在立法院備詢時表示，央行、財政部、金管會，為因應台海可能出現緊急狀況，曾進行金融兵棋推演。我們對此一作法表示肯定，因為台灣金融與股市，有其脆弱性，可能是中國大陸對台採取戰略封鎖重點之一，倘若於平時做好萬全準備，萬一發生不幸，政府高層方能妥善應付，採取合宜適當對策。

金融兵棋推演，是社會各界高度重視的國安議題，我們提出以下建議，協助相關財經單位做好周全準備。

首先，中國經濟與金融實力在未來三年不致突飛猛進，但本諸兵棋推演「料敵從寬」原則，以下假設均以最不利於台灣情境做出建議。

根據中央銀行公布資料，台灣現有外匯存底約5,700億美元，其中93%分散儲存於國外信譽卓著銀行。惟央行從未對外揭露，於緊急時期，政府何人、透過何種程序，如何動用該外匯存底？另外，這些外國銀行於緊急時期是否會受中國政府聲明影響，將我外匯存底所有權移轉予中華人民共和國？以當年台日及台韓斷交為例，日本及南韓政府即將我駐日及駐韓大使館土地房舍產權，直接沒收並移交中國政府。

為確保緊急時期國際貨幣清算機制暢行無阻，台灣應比照美國與他國簽署之外匯交換機制（SWAP Line），選擇適當中立並接納台灣的國家，簽署類似協議，俾於緊急時期，政府仍可透過外匯交換，購買所需戰略物資。

中央銀行、財政部、金管會、國發會，平時即應針對中國實質封鎖台灣，股／匯／房市信心崩潰，無量下跌情境，應採取之步驟與臨界點，研擬可能因應方案，並強化資金籌碼，定期演練，廣徵企業及學者專家建言，不斷修正檢討。

台海若發生緊急狀況，台灣需要購買大量戰略物資，穩定股匯房市信心，快速復原受損建設，臨時所需資金龐大，恐超過行政院戰時準備金（約3,000億台幣）、外匯存底（5,700億美元）、國家金融安定基金（5,000億台幣）之總和。建議於國際債信良好之平時，向國際資本市場舉債，廣積糧草，如若中央政府舉債已達法定上限，財政部應積極思考，在周延規劃與有效監督下，允許體質健全之國營事業、公營行庫、或聯合地方政府，向國外發行公有債券，立法院並修法允許境外投資機構直接購買。

中央銀行會同金管會，於極機密情境下，預擬因應特殊狀況時，實施強制外匯管制、停止股市交易、大幅提高利率之時機與底線，並具體分析其利弊得失，以備緊急狀況下，提供總統及行政院長裁決是否採行參考。

展望未來發展趨勢，世界重要國家將相繼發行數位法幣，包括數位美元、數位歐元；屆時數位人民幣亦可能於國際市場廣泛流通，台灣外匯存底是否應以適當比例納入數位貨幣，熟悉緊急時期操作，中央銀行應每年滾動式檢討因應。

因應數位人民幣於緊急狀況下，可能成為地下匯兌支付工具（即便是平時，數位人民幣仍可能成為民眾於國際電子商務平台支付工具），中央銀行、經濟部，應會同政府相關單位，擬定因應與管理方案。

過去五年，台灣在大陸投資企業，逐步減少投資或結算營利現金，逾1兆台幣，據了解，超過半數並未直接匯回台灣，而以外匯或投資形式保留於境外，這是企業為因應兩岸發生衝突時保留實力的作法，值得政府部門金融兵推時列入評估考量。

台積電及相關供應鏈，在世界經濟扮演關鍵角色，若遇緊急狀態，致其營運資金、原物料、完成品運輸出現困難時，美國及日本政府必不會坐視不管，我政府單位應事先與美日政府協商，清楚了解其可接受底線位置，以為合宜之相對因應。

凡事豫則立，不豫則廢。勿恃敵之不來，恃吾有以待之。