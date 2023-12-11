聯合報社論／遮不住國安資安漏洞，還釀外交民主危機

疑似我國各情治機關監聽的大量資料在網路上兜售，部分被揭露的名單涵蓋藍綠政治人物與外國駐台外交官，雖說名單真假難辨、內容經過後製，卻難掩其中仍有實際遭監聽、偵辦案例的事實。蔡政府和綠委只能高呼認知作戰，並拿境外勢力當遮羞布，迴避此事暴露的資安、國安與外交危機；而政風單位以查賄之名，情蒐在野候選人的手法，更是目無法紀，製造民主危機。

我國政府機關機敏資料遭駭並被放上暗網兜售的事件頻傳，從揭露全民身分證號碼、戶籍地址的戶政資料，到這次情治機關的監聽資料，政府保護不了民眾個資與國家機密，幾乎已是全民共識。儘管相關單位都以認知作戰企圖淡化效應衝擊，但能否查出幕後黑手，才是解決問題的正辦。

十年前，美國國安局外包技術員史諾登因看不下去美國情報單位毫無節制的監控作為，對外透露菱鏡計畫，揭發美國監聽上百位外國領導人，連當時德國總理梅克爾的手機電話都被監聽長達十年，當時不但引發美德間外交緊張，許多美國盟友都提出譴責、要求說明。

如今根據曝光資料，多國駐台外交官及在台辦公室也疑遭我情治單位進行國安監聽，包括日本、加拿大、南韓、越南、馬來西亞、丹麥等，可能引發的外交風波恐將重創蔡總統所稱的「民主價值聯盟」；相關各國能否接受我官員提出的「認知作戰」說，政府對此事效應豈能輕忽。

蔡政府一貫的掩飾性說詞就是格式不符、經過竄改，再拿境外勢力作為擋箭牌，企圖雲淡風輕帶過類似事件所揭露的國安與資安危機，但輕率的謊言終究禁不起檢驗。例如，去年十月國外駭客論壇上出現兜售我國兩千三百多萬人民的戶籍資料，民眾隱私全都露，內政部、數位部都說格式與內政部戶政資料差異很大，否認戶政系統遭駭與資料真實性；但調查局事後比對，證實格式雖有出入，但內容確實是我國前幾年的戶政資料。

此次曝光的疑似情治單位監聽檔案，各單位異口同聲，毫無新意地以欄目格式不同、出現簡體字等說詞，拿境外勢力的認知作戰進行危機控管。但第一線辦案人員卻看得怵目驚心，因為其中羅列的監聽對象、監聽字號等內容，不乏與事實相符者，即使經過加工、重製，曝光資料中仍然包含不少理應機密封存的資訊，圈內人對機密外流的嚴重性心知肚明，更擔憂的是，誰都不敢保證還會有多少國家機密檔案可能接續曝光。

尤其不久前還傳出調查局負責監聽業務的通訊監察處遭駭客入侵，不僅增添這份內政部長林右昌口中「三分真、七分假」的檔案真實性，如今曝光可能引發外交、國安、資安危機的嚴重性，絕不是一句「認知作戰」就能化解。

更離譜的是，國家機器以選舉查察為名情蒐在野黨候選人、分析對執政黨的選情影響，包括針對特定族群、社群的監控，可說已到無所不用其極的手段。例如政風單位這幾年對執政者撒幣綁樁、公家標案疑雲等諸多有違清廉政治的事件毫無作為，卻以選舉查察名義，對獨派大老郭倍宏的樁腳、操盤者等深入情蒐；難怪曾被列為海外台獨黑名單的郭倍宏，會氣得大罵：誰給民進黨這麼無法無天的權力？

「誰給民進黨這麼無法無天的權力？」蔡政府面對國安與資安漏洞，不願正視問題、檢討改進；反而對外恣意妄為，輕忽外交危機，對內踐踏民主，違法監控；濫權作為被曝光後，就推給境外勢力、認知作戰。這樣的執政黨，不該被下架嗎？