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聯合報黑白集／太陽花各自飄零

聯合報／ 黑白集
民眾黨不分區立委參選人黃國昌（右）正在批評立委林昶佐（左）加入民進黨時，林昶佐剛好路過，表情無奈且尷尬。記者曾原信／攝影
民眾黨不分區立委參選人黃國昌（右）正在批評立委林昶佐（左）加入民進黨時，林昶佐剛好路過，表情無奈且尷尬。記者曾原信／攝影

同是時代力量的創黨成員，在各自退黨後，林昶佐最近加入了民進黨，黃國昌則早一步加入民眾黨。同志分道揚鑣，卻擦身而過，彼此都尷尬。林昶佐說，柯文哲說要重啟服貿，不解黃國昌為何加入白營；黃國昌則反脣相稽，稱不懂林昶佐為何參加一個不斷承諾跳票的政黨。

作為太陽花學運所催生的政黨，時力一路走到現在，主要成員各自紛飛飄零。從洪慈庸開始，黃捷、吳崢、曾柏榆、林亮均等人皆紛紛改投民進黨，由「小綠」變身為「大綠」。隨著時力的式微，如今林昶佐的跳黨選擇，一點也不令人意外。

比較值得討論的，倒是黃國昌跳到民眾黨的決定。時力成立後，內部即陷於「扮小綠」或「扮第三勢力」的拉鋸；這樣的角色分歧，在黃國昌揭露「總統侍衛室私菸案」後，黨內路線爭執更形緊張。如果時代力量堅持「做小綠」，一味幫民進黨護航圍事，那麼，這個政黨必然變成「通往大綠的跳板」，失去自主性自是必然。

由此看，黃國昌選擇「監督」，林昶佐等人則選擇「護航」，這是他們各自抉擇的本質差異。至於服貿是否攸關國家發展和人民生計，對林昶佐這類只會聽從指令追隨的人而言，並不在他們的思考中。相形之下，黃國昌的選擇，則更值得尊重。

太陽花是一陣風，颳過九年之後，已所剩無幾。

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