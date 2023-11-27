經濟日報社論／政府監督制衡 不能靠人治

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監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

喧囂一時的「藍白合」雖失敗收場，總統選舉重回各擅勝場，但過程中雙方協議聯合政府職位安排的模式值得我們關注。柯文哲事後曾表達他對於「分配」部會的觀點，未來如果勝選，政府中「凡是監督制衡的（部會）我要」，例如「法務部、財政部、金管會、NCC等單位，民眾黨要管人監督的單位，這是最大原則。」

柯文哲對部會職能認知顯然與政府體制設計有些落差。他要求政府特定部會的表面理由是「不相信國民黨」，不過實際上卻與他過去擔任台北市長的經驗有關，因為「議會完全沒有辦法監督市政府，只有裡面才有辦法監督」。柯文哲的實務經驗點出當前民選政府行政權獨大，已到了體制無法制衡的地步。

台灣行政獨大的問題同樣獲得立法院長游錫堃的回響。他最近曾道出感慨：「期待有一天台灣能夠成為一個國會至上的正常民主國家。」的確，如果政府行政專權，就會讓首長選舉成為一翻兩瞪眼的賭局。選民若誤選領導者，國家發展甚至有失控的風險。

我們細觀政府體制，其實對吏治與政策執行具監督能力的單位還不在少數；監察院、審計部、法務部各級檢察署與政風單位，乃至國發會的管制考核等皆是，而立法院與媒體則在日常政務的監督亦不遺餘力。可是，柯文哲仍點名要掌控「監督制衡」的部會，說明政府治理「官官相護」的官場文化，已凌駕「各司其職」的原始設計。

政府雖有各類監督機構，但被社會詬病功能不彰。以監察院為例，我們屢見高官敗績壞事，卻看不到類似過去監委陶百川彈劾行政院長的決議。最近審計部報告稍有提及舉債支應特別預算問題，不僅行政院不理睬，連監察院也未見聲援。社會譏諷監察院是應裁撤的「蚊子院」並不是沒有理由。

至於立法院對自己職權「網開一面」，也是造成監督行政不力的原因。近年來立院審查預算從未如期完成，而基金預算更要拖到6月。立法院容忍立法怠惰，卻大開預算法方便之門；縱使立院未如期完成預算審查，政府運作依然如常。更荒謬的是，行政院違反經常與資本門支出界限，破壞公債法紀律要求，連續八年編列跨年度特別預算，立法院卻照單全收，以至於被社會抨擊是行政院「立法局」。

除了院級功能失靈外，部級單位的問題更是罄竹難書。社會對司法正義與政府管制傳播媒體的公正性早已失去信心，然而我們從未見執政者的反省誠意。如今多數人的感受是，官場固有的「戒石銘」警語早被拋諸腦後，剩下的只是奉承黨派上意的諂媚。

大家今天看到國家資源濫用，財政紀律蕩然，官員偏頗決策等諸多惡例，政府體制卻無制衡能力。於是，社會遂有政府清明運作最重要的是「用對人」這樣的結論。不過，縱使政府失靈，柯文哲過度簡化部會成為僅有監督制衡職能，以為只要他指派人選就能解決弊端的想法亦太過單純。

其實，屬於機構管理型部會原本就負產業發展之責，主管機關「監督」企業也要輔導產業健全發展，所以產業的發展與監督相互為犄角缺一不可。就以被提及具監督職責的NCC與金管會為例，前者組織法開宗明義宣示「促進通訊傳播健全發展」與「提升國家競爭力」，而金管會亦要求金融機構與市場的「健全穩定與發展」。顯然這兩機構就不能僅以監督防弊的角色定位。

政府運作失靈是治理出現狀況，而其根本原因在於資訊不對稱造成的代理人問題。政府組織雖然建構監督制衡機制，但「贏者全拿」的民主制度卻無法保證施政品質。在民智已開的時代，我們與其期待全能政治人物大公無私的犧牲奉獻，還不如讓政府資訊透明化，由全民監督政府，才是解決行政權獨大問題的王道。

社論

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