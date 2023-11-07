聯合報社論／多準備四年，賴清德滿腦子仍只有抗中牌

美國總統拜登將在亞太經合會與大陸國家主席習近平晤面，兩國軍方也展開接觸。美中尋求對話，有利降低俄烏及中東戰爭風險蔓延；而突兀的是，賴清德最近卻一反其先前的和平保台訴求，開始鼓吹抗中保台。他號令全黨砲轟藍委阻撓潛艦國造案，並公開聲稱最樂見「藍白合」的是中共，他還指控民眾黨讓陸配進立院將危及國家安全；他的思維，仍卡在抗中保台。

賴清德此刻高舉抗中大旗，是認為拜習二會將危及台灣，或憂心自己選情受到藍白合衝擊，因而搶潑紅漆醜化對手。若是後者，則未免太不擇手段，就算搶救了眼前選情，恐將犧牲日後兩岸關係修復的空間。尤其可議的是，他在拜習會前製造噪音，不怕此舉影響美台互信？

民進黨不斷消費兩岸關係以鞏固政權，其代價，已高到犧牲台灣的防禦縱深。美中願意透過對話管控風險，讓兩岸關係在緊繃的地緣政治中得到舒緩機會，這卻非民進黨所樂見。美國在台協會台北處長孫曉雅說，美國正尋求跟中國大陸對話交流，歡迎台灣總統參選人能與大陸官員有更多接觸。在台協會理事主席羅森柏格最近三度來台，也將「不支持台獨」與「支持兩岸對話」相提並論。美方態度，比起四年前力挺蔡英文連任，已有巨大的差別。最近歐盟外長也對北京表態，堅定奉行一中政策，不支持台獨。國際社會仍對中共保持高度戒心，但在個別議題上，已轉向透過談判解決分歧。

換言之，賴清德只說「沒必要宣布台獨」，是遠遠不夠的；若要維護現況，他得拿出與北京對話的本事。但賴清德捨此而不為，一遇朝野政治角力，他便祭出抹紅抗中手法；彷彿除此之外，他腦子裡別無想法。賴清德發豪語，說「與國際民主同盟共同維護台海和平現況」，但綠營卻不斷對兩岸經貿、旅遊設路障；在幾名候選人中，他其實最脫離國際現實。

賴清德一方面自稱參選是為兩岸和平而來，另一方面，他又不時高舉反中旗幟，顯示其言行不一，因而遭網民譏諷「草包不住謊言」。賴清德說大學生服兵役不必上前線，國防部長卻稱可能須支援戰鬥部隊；大學生追問兩岸是否會開戰，他只能跳針重複「備戰才能避戰」的老套。賴清德聲稱將與國際協同「不戰屈人之兵」，但大國避戰靠對話，他有對話能力嗎？

當台灣盟友正試圖與中國恢復對話，賴清德卻拖著國人，要去走抗中獨木橋。更糟的是，國際社會與我方國安會都認為解放軍短期內不致攻台，但賴清德卻編出「魔鏡說」，來煽動亡國感。他以為，只要打仇中牌，就能勒索那六成想要下架民進黨的民意，這是多醜惡的心機！

蔡政府拿著抗中保台作幌子，掩護官員貪腐、圖利黨私及社會不公。賴清德不僅毫無對策，更對此視若未睹，才會以為「抗中」仍是他的選舉王牌。民眾不滿綠蟑螂把持疫苗、雞蛋和能源大餅，賴清德卻要民眾拿出證據；大學生質疑社會住宅紙上談兵，他要求提問者看蔡總統卸任時的進度；當人民批評民進黨完全執政卻不斷政策跳票，賴清德又推說國會是跨黨派。如此廢話連篇，證明他無能收拾蔡英文的爛攤，只能搬抗中保台來提油救火。

賴清德四年前就意圖爭奪總統大位，但多了四年的準備，他的綜合領導表現仍是不及格。他的支持度的天花板，正是蔡政府執政無能所設下的，但他毫無突破的能力，最後只好繼續打抗中牌。要挽救這盤死棋，無法指望賴清德，得靠藍白兩黨合作。